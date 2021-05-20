Сборная Украины осталась без одного полузащитника перед Евро-2020

Сборная Украины осталась без одного из лидеров "Динамо", полузащитника Виталия Буяльского перед началом матчей Евро-2020 . Буяльский в финале Кубка Украины, играя за "бело-синих" получил повреждение, которое не позволяет ему принять участие в Евро-2020.

"Виталий начал подготовку к Евро вместе с другими игроками, которые прибыли в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала", - рассказали в УАФ.

Во время обследования было установлено, что Виталий получил трещину плюсневой кости ступни после столкновения в Кубке Украины. Лечение и восстановление после травмы займет около месяца, поэтому он не сможет выступить на чемпионате Европы.

"Сегодня Буяльский покинул расположение главной команды страны. Остальные 24 исполнителя работают в общей группе", - добавили в пресс-службе УАФ.