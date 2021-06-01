"Динамо" продовжило контракт з Буяльським. Він один з ключових гравців чемпіонської команди

Колишня угода гравця з киянами була розрахована до літа 2023 року, але керівництво клубу, ймовірно, наділило його новим контрактом за виступи в минулому сезоні.

Буяльський був одним з основних і ключових футболістів команди Мірчі Луческу в сезоні-2020/21. Півзахисник забив 5 голів і віддав 6 результативних передач в 20 матчах чемпіонату України. У семи матчах Прем'єр-ліги 28-річний футболіст не грав в рамках ротації або через пошкодження, а гру останнього туру проти Миная він пропускав через дискваліфікацію.

Віталій в квітні отримав виклик в розширений склад збірної України для підготовки до Євро-2020, але по завершенню сезону був виключений з нього через травму. Андрій Шевченко не викликав Буяльського в національну команду з 2019 року, не дивлячись на його важливу роль в "Динамо".