"Динамо" продовжило контракт з Буяльським. Він один з ключових гравців чемпіонської команди
Київське "Динамо" підписало новий контракт з півзахисником Віталієм Буяльським. Угода розрахована до літа 2025 року.
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Колишня угода гравця з киянами була розрахована до літа 2023 року, але керівництво клубу, ймовірно, наділило його новим контрактом за виступи в минулому сезоні.
Буяльський був одним з основних і ключових футболістів команди Мірчі Луческу в сезоні-2020/21. Півзахисник забив 5 голів і віддав 6 результативних передач в 20 матчах чемпіонату України. У семи матчах Прем'єр-ліги 28-річний футболіст не грав в рамках ротації або через пошкодження, а гру останнього туру проти Миная він пропускав через дискваліфікацію.
Віталій в квітні отримав виклик в розширений склад збірної України для підготовки до Євро-2020, але по завершенню сезону був виключений з нього через травму. Андрій Шевченко не викликав Буяльського в національну команду з 2019 року, не дивлячись на його важливу роль в "Динамо".
Нагадаємо, гравець київського "Динамо" і чемпіон світу U-20 у складі збірної України Георгій Цітаішвілі буде грати за дорослу збірну Грузії. Він уже отримав грузинський паспорт.