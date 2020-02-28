"Динамо" продало Кадара в китайский клуб

Фото: Тамаш Кадар (facebook.com/fcdynamoua)

Вице-чемпион Украины расстался с очередным футболистом

Центральный защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар стал игроком китайского "Шаньдун Лунэн". Об этом информирует официальный сайт киевлян.

Венгерский футболист перебрался в новую команду на полноценной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые условия соглашения.

Тамаш выступал за "Динамо" с февраля 2017 года, перейдя в команду из познанского "Леха" за 2,5 млн евро. На его счету 104 матча во всех турнирах в составе "бело-синих", в которых забил один мяч.

Во время зимних сборов Кадар, по решению тренерского штаба "бело-синих", был переведен в дубль. По сообщениям украинских СМИ, причиной стал конфликт венгра с главным тренером клуба Алексеем Михайличенко. Вследствие чего игрок был исключен из заявки "Динамо" на сезон.

"Шаньдун Лунэн" завершил прошлый год на пятом месте турнирной таблицы китайской Суперлиги. Матчи нового сезона отложены на неопределенное время из-за коронавируса.

Ранее вице-чемпион Украины расстался с Денисом Гармашем и Жерсоном Родригесом, а из-за дисквалификации с Беседина досрочно вернуло арендованного форварда.