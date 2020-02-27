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"Динамо" исключило Кадара из заявки УПЛ

Новости » Спорт     27.02.2020 - 20:58
"Динамо" исключило Кадара из заявки УПЛ
Фото: Тамаш Кадар (dynamo.kiev.ua)

Ранее Кадар был переведен в молодежный состав

Киевское "Динамо" исключило венгерского защитника Тамаша Кадара из заявки на сезон 2019/2020 Украинской Премьер-лиги по футболу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.

В начале февраля Кадар был переведен в молодежный состав "Динамо" после якобы конфликта с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко.

В своем Instagram Кадар опубликовал сторис с надписью "Будапешт. Скоро".

По данным СМИ, киевский клуб планирует продать венгерского защитника. При этом "Динамо" не заинтересовано в аренде. Портал Tranfermarkt оценивает Кадара в 4 млн евро.

Отметим, Кадар перешел в "Динамо" в феврале 2017 года. В составе киевлян он провел 66 поединков, дважды становился серебряным призером УПЛ и Кубка Украины (2017, 2018 года), а также выигрывал Суперкубок Украины (2018).

Ранее РБК-Украина писало, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на год отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации начался еще с 19 декабря 2019 года, когда он был временно отстранен от участия в соревнованиях.

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