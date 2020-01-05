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"Динамо" отдало Гармаша в аренду в турецкий клуб

Новости » Спорт     05.01.2020 - 21:01
"Динамо" отдало Гармаша в аренду в турецкий клуб
Фото: Денис Гармаш (fcdynamo.kiev.ua)

За турков также играет экс-динамовец Морозюк

Полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш продолжит карьеру в турецком "Ризеспоре". О переходе украинского хавбека сообщили официальные сайты обоих клубов.

29-летний футболист будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды. В понедельник, 6 января, он пройдет медицинское обследование, после чего присоединится к новой команде на тренировочном сборе в Анталье. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

Отметим, в "Ризеспоре" выступает экс-динамовец Николай Морозюк, который летом подписал полноценный контракт с клубом.

В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи. Для полузащитника это будет первый опыт выступления за зарубежный клуб. Всю карьеру Гармаш провел в "Динамо".

После 17 туров "Ризеспор" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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