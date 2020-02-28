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"Динамо" продало Кадара в китайський клуб

Новини » Спорт     28.02.2020 - 10:09
"Динамо" продало Кадара в китайський клуб
Фото: Тамаш Кадар (facebook.com/fcdynamoua)

Віце-чемпіон України розлучився з черговим футболістом

Центральний захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар став гравцем китайського "Шаньдун Лунен". Про це інформує офіційний сайт киян.

Угорський футболіст перебрався в нову команду на повноцінній основі. Сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди.

Тамаш виступав за "Динамо" з лютого 2017 року, перейшовши в команду з познанського "Леха" за 2,5 млн євро. На його рахунку 104 матчі у всіх турнірах у складі "біло-синіх", в яких забив один м'яч.

Під час зимових зборів Кадар, за рішенням тренерського штабу "біло-синіх", був переведений в дубль. За повідомленнями українських ЗМІ, причиною став конфлікт угорця з головним тренером клубу Олексієм Михайличенком. Внаслідок чого гравець був виключений із заявки "Динамо" на сезон.

"Шаньдун Лунен" завершив минулий рік на п'ятому місці турнірної таблиці китайської Суперліги. Матчі нового сезону відкладені на невизначений час через коронавірус.

Раніше віцечемпіон України розлучився з Денисом Гармашем і Жерсоном Родрігесом, а через дискваліфікацію Бесєдіна достроково повернуло орендованого форварда.

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