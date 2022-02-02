ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" продало в Европу еще одного украинца

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 18:30
"Динамо" продало в Европу еще одного украинца Фото: Артем Шабанов (ФК "Динамо")
Автор: RBC.UA

Киевское "Динамо" завершило сотрудничество с защитником Артемом Шабановым. Центрбек отныне будет выступать в чемпионате Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт"Динамо".

29-летний украинец подписал контракт с "Фехерваром". Соглашение защитника с венгерским грандом рассчитано на 2,5 года.

По данным Transfermarkt, трансфер Шабанова обогатил "Динамо" на 700 тысяч евро. Четыре года назад защитник перешел из донецкого "Олимпика" в статусе свободного агента.

С тех пор Артем Шабанов успел сыграть за "Динамо" 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Вторую часть сезона 2020/21 он провел в варшавской "Легии" на правах аренды.

К слову, экс-хавбек сборной Украины Марлос официально трудоустроился в Бразилии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Футбол
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом