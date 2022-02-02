"Динамо" продало в Европу еще одного украинца
Киевское "Динамо" завершило сотрудничество с защитником Артемом Шабановым. Центрбек отныне будет выступать в чемпионате Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт"Динамо".
29-летний украинец подписал контракт с "Фехерваром". Соглашение защитника с венгерским грандом рассчитано на 2,5 года.
По данным Transfermarkt, трансфер Шабанова обогатил "Динамо" на 700 тысяч евро. Четыре года назад защитник перешел из донецкого "Олимпика" в статусе свободного агента.
С тех пор Артем Шабанов успел сыграть за "Динамо" 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Вторую часть сезона 2020/21 он провел в варшавской "Легии" на правах аренды.
Üdv a Vidiben, Artem!— MOL Fehérvár FC (@MOLFehervarFC) February 2, 2022
A lengyel és ukrán bajnok Artem Sabanov az FC Dynamo Kyivtől érkezik Fehérvárra.
Részletek: https://t.co/WJwrkGnzhI
Sok sikert piros-kékben! #vidi #molfehervarfc #veledazuton pic.twitter.com/U4H3j0wLff
К слову, экс-хавбек сборной Украины Марлос официально трудоустроился в Бразилии.