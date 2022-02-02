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Экс-звезда сборной Украины официально нашел новый клуб в Бразилии

Новина українською →
Куритиба, Среда 02 февраля 2022 11:49
Экс-звезда сборной Украины официально нашел новый клуб в Бразилии Фото: Марлос (twitter.com/AthleticoPR)
Автор: Андрей Вырва

Бывшая звезда сборной Украины Марлос наконец-то нашел себе новый клуб. Он подписал контракт с бразильским клубом "Атлетико Паранаэнсе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на официальный сайт "Атлетико Паранаэнсе".

Контракт підписано до кінця 2022 року.

Марлос гратиме під номером "10".

В минулому сезоні "Атлетіко Паранаенсе" зайняло 14 місце в чемпіонаті Бразилії.

Кто такой Марлос

Марлос Ромеро Бонфим – 33-летний украинский футболист бразильского происхождения.

С 2006 по 2011 годы выступал за бразильские клубы "Коритиба" и "Сан-Паулу".

Играл за харьковский "Металлист" в период 2012-2014 годов. За харьковчан провел 53 матча, в которых отличился девятью голами.

В 2014 году перешел в "Шахтер", игроком которого оставался до конца 2021 года. В составе "горняков" сыграл 179 матчей и забил 59 голов.

С "Шахтером" выигрывал по четыре раза Чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В сентябре 2017 Марлос получил украинское гражданство, а уже в октябре дебютировал за сборную Украины. В ее составе провел 27 матчей и забил один гол.

Напомним, что легендарный Роберто Карлос подписал контракт на один матч с английским любительским клубом.

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