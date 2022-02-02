"Динамо" продало до Європи ще одного українця
Київське "Динамо" завершило співпрацю з оборонцем Артемом Шабановим. Центрбек відтепер виступатиме в чемпіонаті Угорщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Динамо".
29-річний українець підписав контракт із "Фехерваром". Угода оборонця з угорським грандом розрахована на 2,5 роки.
За даними Transfermarkt, трансфер Шабанова збагатив "Динамо" на 700 тисяч євро. Чотири роки тому захисник перейшов із донецького "Олімпіка" в статусі вільного агента.
З тих пір Артем Шабанов встиг зіграти за "Динамо" 77 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Другу частину сезону 2020/21 він провів у варшавській "Легії" на правах оренди.
Üdv a Vidiben, Artem!— MOL Fehérvár FC (@MOLFehervarFC) February 2, 2022
A lengyel és ukrán bajnok Artem Sabanov az FC Dynamo Kyivtől érkezik Fehérvárra.
Részletek: https://t.co/WJwrkGnzhI
Sok sikert piros-kékben! #vidi #molfehervarfc #veledazuton pic.twitter.com/U4H3j0wLff
До слова, екс-хавбек збірної України Марлос офіційно працевлаштувався в Бразилії.