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"Динамо" продало до Європи ще одного українця

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Київ, Середа 02 лютого 2022 18:30
"Динамо" продало до Європи ще одного українця Фото: Артем Шабанов (ФК "Динамо")
Автор: RBC.UA

Київське "Динамо" завершило співпрацю з оборонцем Артемом Шабановим. Центрбек відтепер виступатиме в чемпіонаті Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Динамо".

29-річний українець підписав контракт із "Фехерваром". Угода оборонця з угорським грандом розрахована на 2,5 роки.

За даними Transfermarkt, трансфер Шабанова збагатив "Динамо" на 700 тисяч євро. Чотири роки тому захисник перейшов із донецького "Олімпіка" в статусі вільного агента.

З тих пір Артем Шабанов встиг зіграти за "Динамо" 77 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Другу частину сезону 2020/21 він провів у варшавській "Легії" на правах оренди.

До слова, екс-хавбек збірної України Марлос офіційно працевлаштувався в Бразилії.

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