"Динамо" сыграет с клубом первой лиги в 1/2 финала Кубка Украины

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Матчи запланированы на 15 апреля

По итогам жеребьевки Кубка Украины сезона 2019/20 были определены полуфинальные пары. Трансляция процедуры была доступна на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола.

Вице-чемпион страны киевское "Динамо" встретится с "Минаем". Поединок состоится на поле команды из первой лиги. Стоит отметить, клуб из Закарпатской области впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Украины.

У півфіналі Кубку України зустрінемося з «Минаєм» pic.twitter.com/HfTTrGsXQz — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 13, 2020

Во второй паре сойдутся "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".

Полуфинальные матчи состоятся 15 апреля, финал - 13 мая в Тернополе на городском стадионе. Номинальным хозяином решающего матча станет победитель полуфинального поединка "Минай" - "Динамо".

Напомним, "Динамо" в экстра-тайме завоевало путевку в полуфинал Кубка Украины. "Ворскла" в 1/4 финала обыграла "Десну" со счетом 1:0, "Мариуполь" справился с "Альянсом" со второй лиги (4:2), а также сенсационный "Минай" по пенальти выбил еще одного представителя Первой лиги и финалиста прошлогоднего Кубка "Ингулец".

На стадии 1/8 финала киевский клуб выбил действующего обладателя трофея донецкий "Шахтер" - 2:1.