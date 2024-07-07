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"Динамо" поїхало на збори в Австрію: хто в обоймі Шовковського

Фото: "Біло-сині" на тренувальному занятті (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" вирушило в австрійський Тіроль на черговий етап підготовки до прийдешнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд поїхав автобусом до польського Жешува, звідки полетить в австрійський Зальцбург. Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олександром Шовковським узяв на збори 29 футболістів.

До лав "Динамо" повернулися задіяні на Євро-2024 виконавці. Відновлять тренування з командою голкіпер Георгій Бущан, оборонець Олександр Тимчик, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко та нападник Владислав Ванат. Присутні й новачки – Браян Себальйос і Олександр Піхальонок.

Ще дев'ять футболістів пропустять збори через виступи за олімпійську збірну України та юнацьку збірну України. Зокрема, літні підписання клубу – Максим Брагару та Валентин Рубчинський.

Список футболістів "Динамо" на тренувальних зборах в Австрії:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Попов, Сирота, Малиш, Себальйос, Дубінчак, Тимчик, Біловар, Дячук, Вівчаренко 

Півзахисники: Андрієвський, Караваєв, Ярмоленко, Буяльський, Шепелєв, Волошин, Піхальонок, Бражко, Кабаєв, Царенко, Пашко, Діалло, Лонвейк, Шапаренко 

Нападники: Супряга, Ванат

 

 

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Інгулець" в секретному спарингу на тренувальній базі.

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