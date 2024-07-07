"Динамо" уехало на сборы в Австрию: кто в обойме Шовковского

Столичный гранд поехал автобусом в польский Жешув, откуда улетит в австрийский Зальцбург. Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Шовковским взял на сборы 29 футболистов.

В ряды "Динамо" вернулись задействованные на Евро-2024 исполнители. Возобновят тренировки с командой голкипер Георгий Бущан, защитник Александр Тымчик, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко и нападающий Владислав Ванат. Присутствуют и новички – Брайан Себальос и Александр Пихаленок.

Еще девять футболистов пропустят сборы из-за выступлений за олимпийскую сборную Украины и юношескую сборную Украины. В частности, летние подписания клуба – Максим Брагару и Валентин Рубчинский.

Список футболистов "Динамо" на тренировочных сборах в Австрии:

Вратари : Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники : Попов, Сирота, Малыш, Себальос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко

Полузащитники : Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападающие : Супряга, Ванат

Ранее "Динамо" обнародовало список спарринг-партнеров на июль. Команда Шовковского запланировала контрольные поединки с немецкими "Падерборном" и "Шальке", а также датским "Брондбю". Первый матч – 10 июля.