"Динамо" попало в топ-20 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Фото: футболисты "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

"Шахтер" занимает 31 позицию

Официальный сайт УЕФА опубликовал сводную турнирную таблицу Кубка чемпионов и Лиги чемпионов за 1955–2018 годы. Как сообщает zbirna.com, за всю историю соревнований в них участвовали 513 клубов и среди них - пять украинских.

Наиболее высокое место среди украинских команд занимает киевское "Динамо". Команда находится на 12 строчке сводной таблицы, вслед за лондонским "Арсеналом". "Бело-синие" 35 раз участвовали в КЧ и ЛЧ, сыграли 231 матч и набрали 245 очков. Разница мячей — 330:279.

Донецкий "Шахтер" расположился на 31 месте. "Горняки" 19 раз стартовали в двух турнирах, провели 124 поединка и имеют в активе 127 пунктов. Разница забитых и пропущенных - 184:180.

Кроме двух наших грандов, в таблице из украинских команд присутствуют "Днепр", "Металлист" и "Таврия".

Возглавляет список лучших мадридский "Реал", на сто очков опережающий мюнхенскую "Баварию". Замыкает тройку сильнейших "Барселона".

Соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, "Олимпиакос", располагается на 26 месте. Противник "Шахтера", франкфуртский "Айнтрахт", находится на 208 позиции.