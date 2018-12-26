"Динамо" потрапило у топ-20 кращих клубів Кубку чемпіонів та Ліги чемпіонів

Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

"Шахтар" посідає 31 позицію

Офіційний сайт УЄФА опублікував зведену турнірну таблицю Кубка чемпіонів і Ліги чемпіонів за 1955-2018 роки. Як повідомляє zbirna.com, за всю історію змагань в них брали участь 513 клубів і серед них - п'ять українських.

Найбільш високе місце серед українських команд займає київське "Динамо". Команда знаходиться на 12 сходинці зведеної таблиці, слідом за лондонським "Арсеналом". "Біло-сині" 35 разів брали участь в КЧ і ЛЧ, зіграли 231 матч і набрали 245 очок. Різниця м'ячів - 330: 279.

Донецький "Шахтар" розташувався на 31 місці. "Гірники" 19 разів стартували в двох турнірах, провели 124 поєдинку і мають в активі 127 пунктів. Різниця забитих і пропущених - 184: 180.

Крім двох наших грандів, в таблиці з українських команд присутні "Дніпро", "Металіст" і "Таврія".

Очолює список кращих мадридський "Реал", на сто очок випереджає мюнхенську "Баварію". Замикає трійку найсильніших "Барселона".

Суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи, "Олімпіакос", розташовується на 26-му місці. Противник "Шахтаря", франкфуртський "Айнтрахт", знаходиться на 208 позиції.