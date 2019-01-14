"Динамо" подпишет испанского форварда до конца недели

Фото: Фран Соль (twitter.com/WillemII)

Соль в ближайшее время станет игроком киевского клуба

Испанский нападающий голландского "Виллем II" Фран Соль в ближайшие дни официально станет игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает Brabants Dagblad.

По информации источника, стороны достигли договоренности по личному контракту, который будет подписан на 5 лет. Киевляне заплатять за 26-летнего форварда 3 млн евро.

На данный момент Соль находится в расположении своего клуба и участвовал в последней тренировке, однако вряд ли будет принимать участие в матче с "Бредой", который состоится 20 января.

Источник также отмечает, что "Динамо" пыталось подписать Соля прошлым летом, однако то предложение было отклонено.

Ранее сообщалось, что игрок хотел вернуться в Испанию, однако лишь "бело-синие" вышли с конкретным предложением.

В нынешнем сезоне Соль забил 17 мячей в 20 матчах за "Виллем II" во всех турнирах. За клуб испанец выступает с лета 2016 года.

Напомним, полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк на правах аренды до конца сезона 2018/19 будет выступать за турецкий "Ризеспор".

