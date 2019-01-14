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"Динамо" підпише іспанського форварда до кінця тижня

Новини » Спорт    14.01.2019 - 15:07
"Динамо" підпише іспанського форварда до кінця тижня
Фото: Фран Соль (twitter.com/WillemII)

Соль найближчим часом стане гравцем київського клубу

Іспанський нападаючий голландського "Віллем II" Фран Соль протягом найближчих днів офіційно стане гравцем київського "Динамо". Про це повідомляє Brabants Dagblad.

За інформацією джерела, сторони досягли домовленості щодо особистого контракту, який буде підписаний на 5 років. Кияни заплатять за 26-річного форварда 3 млн євро.

На даний момент Соль знаходиться в розташуванні свого клубу і брав участь в останньому тренуванні, однак навряд чи буде брати участь в матчі з "Бредой", який відбудеться 20 січня.

Джерело також зазначає, що "Динамо" намагалося підписати Соля минулого літа, проте то пропозиція була відхилена.

Раніше повідомлялося, що гравець хотів повернутися в Іспанію, однак лише "біло-сині" вийшли з конкретною пропозицією.

У нинішньому сезоні Соль забив 17 м'ячів в 20 матчах за "Віллем II" у всіх турнірах. За клуб іспанець виступає з літа 2016 року.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" Микола Морозюк на правах оренди до кінця сезону 2018/19 буде виступати за турецький "Різеспор".

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