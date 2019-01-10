Футболист "Динамо" Морозюк продолжит карьеру в турецком клубе

Фото: Николай Морозюк (facebook.com/fcdynamoua)

Игрок будет выступать за "Ризеспор" до конца сезона 2018/19

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

30-летний футболист на правах аренды до конца сезона 2018/19 будет выступать за "Ризеспор", занимающий последнее, 18, место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

В нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 19 матчей, в которых отметился одним голом.

Добавим, цвета этого турецкого клуба уже защищает экс-динамовец Александр Гладкий, который в восьми встречах чемпионата Турции не забил ни одного мяча.

Напомним, УЕФА включил гол полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова в число лучших на групповом этапе Лиги Европы.