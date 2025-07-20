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"Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов

Воскресенье 20 июля 2025 19:24
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"Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов Фото: Чемпионы Украины стартуют в ЛЧ 22 июля (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Стала известна заявка киевского "Динамо" на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данном этапе "бело-синие" стартуют 22 июля в выездном матче с мальтийским "Хамрун Спартанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

На кого рассчитывает Шовковский

В списке 24 исполнителя, на которых рассчитывает тренерский штаб киевлян во главе с Александром Шовковским в двухматчевом противостоянии с мальтийцами.

Бросается в глаза отсутствие в списке полузащитников Валентина Рубчинского и Анхеля Торреса (он получил повреждение), а также нападающего Матвея Пономаренко.

В то же время в заявке есть 18-летний нападающий Федор Задорожный, который только летом стал тренироваться с "основой". Также отметим возвращение в состав чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги. Когда-то очень перспективный форвард, он в последнее время выступал на правах аренды за луганскую "Зарю".

Также из аренды в "Заре" киевляне вернули полузащитника Александра Яцика.

В составе чемпионов Украины только один легионер - панамский нападающий Эдуардо Герреро.

Официальная заявка "Динамо" на ЛЧ (с игровыми номерами):

Вратари:

  • 35. Руслан Нещерет
  • 51. Валентин Моргун
  • 74. Денис Игнатенко

Защитники:

  • 2. Константин Вивчаренко
  • 4. Денис Попов
  • 18. Александр Тимчик
  • 20. Александр Караваев
  • 32. Тарас Михавко
  • 40. Кристиан Биловар
  • 44. Владислав Дубинчак

Полузащитники:

  • 5. Александр Яцик
  • 6. Владимир Бражко
  • 7. Андрей Ярмоленко
  • 8. Александр Пихаленок
  • 9. Назар Волошин
  • 10. Николай Шапаренко
  • 22. Владислав Кабаев
  • 29. Виталий Буяльский
  • 45. Максим Брагару
  • 91. Николай Михайленко

Нападающие:

  • 11. Владислав Ванат
  • 19. Федор Задорожный
  • 21. Владислав Супряга
  • 39. Эдуардо Герреро

Когда и где "Динамо" будет играть с "Хамрун Спартанс"

Первый матч киевлян против 11-кратного чемпиона Мальты состоится на выезде в ближайший вторник, 22 июля. Игра пройдет в городе Хамрун на стадионе "Виктор Тедеско". Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Люблине будет проведен 29 июля, начало в 21:00 по Киеву. "Бело-синие" будут проводить свои домашние еврокубковые матчи сезона-2025/26 именно в этом польском городе. Они будут играть на стадионе "Арена Люблин", который вмещает более 15 тысяч зрителей.

"Динамо" (если пройдет "Хамрун Спартанс") узнает своего соперника в следующем раунде Лиги чемпионов уже 21 июля.

Именно в этот день состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Матчи этой стадии запланированы на 5-6 августа (первые матчи) и 12-13 августа (ответные матчи).

Ранее представили обновленный список арен, где украинские клубы будут принимать соперников в еврокубках.

Также мы писали, что "Динамо" презентовало новую форму перед стартом в ЛЧ.

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