"Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов

Стала известна заявка киевского "Динамо" на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данном этапе "бело-синие" стартуют 22 июля в выездном матче с мальтийским "Хамрун Спартанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

На кого рассчитывает Шовковский

В списке 24 исполнителя, на которых рассчитывает тренерский штаб киевлян во главе с Александром Шовковским в двухматчевом противостоянии с мальтийцами.

Бросается в глаза отсутствие в списке полузащитников Валентина Рубчинского и Анхеля Торреса (он получил повреждение), а также нападающего Матвея Пономаренко.

В то же время в заявке есть 18-летний нападающий Федор Задорожный, который только летом стал тренироваться с "основой". Также отметим возвращение в состав чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги. Когда-то очень перспективный форвард, он в последнее время выступал на правах аренды за луганскую "Зарю".

Также из аренды в "Заре" киевляне вернули полузащитника Александра Яцика.

В составе чемпионов Украины только один легионер - панамский нападающий Эдуардо Герреро.

Официальная заявка "Динамо" на ЛЧ (с игровыми номерами):

Вратари:

35. Руслан Нещерет

51. Валентин Моргун

74. Денис Игнатенко

Защитники:

2. Константин Вивчаренко

4. Денис Попов

18. Александр Тимчик

20. Александр Караваев

32. Тарас Михавко

40. Кристиан Биловар

44. Владислав Дубинчак

Полузащитники:

5. Александр Яцик

6. Владимир Бражко

7. Андрей Ярмоленко

8. Александр Пихаленок

9. Назар Волошин

10. Николай Шапаренко

22. Владислав Кабаев

29. Виталий Буяльский

45. Максим Брагару

91. Николай Михайленко

Нападающие:

11. Владислав Ванат

19. Федор Задорожный

21. Владислав Супряга

39. Эдуардо Герреро

Когда и где "Динамо" будет играть с "Хамрун Спартанс"

Первый матч киевлян против 11-кратного чемпиона Мальты состоится на выезде в ближайший вторник, 22 июля. Игра пройдет в городе Хамрун на стадионе "Виктор Тедеско". Начало в 19:00 по киевскому времени.

Ответный матч в Люблине будет проведен 29 июля, начало в 21:00 по Киеву. "Бело-синие" будут проводить свои домашние еврокубковые матчи сезона-2025/26 именно в этом польском городе. Они будут играть на стадионе "Арена Люблин", который вмещает более 15 тысяч зрителей.

"Динамо" (если пройдет "Хамрун Спартанс") узнает своего соперника в следующем раунде Лиги чемпионов уже 21 июля.

Именно в этот день состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Матчи этой стадии запланированы на 5-6 августа (первые матчи) и 12-13 августа (ответные матчи).