"Динамо" подало заявку на Лигу чемпионов
Стала известна заявка киевского "Динамо" на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данном этапе "бело-синие" стартуют 22 июля в выездном матче с мальтийским "Хамрун Спартанс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
На кого рассчитывает Шовковский
В списке 24 исполнителя, на которых рассчитывает тренерский штаб киевлян во главе с Александром Шовковским в двухматчевом противостоянии с мальтийцами.
Бросается в глаза отсутствие в списке полузащитников Валентина Рубчинского и Анхеля Торреса (он получил повреждение), а также нападающего Матвея Пономаренко.
В то же время в заявке есть 18-летний нападающий Федор Задорожный, который только летом стал тренироваться с "основой". Также отметим возвращение в состав чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги. Когда-то очень перспективный форвард, он в последнее время выступал на правах аренды за луганскую "Зарю".
Также из аренды в "Заре" киевляне вернули полузащитника Александра Яцика.
В составе чемпионов Украины только один легионер - панамский нападающий Эдуардо Герреро.
Официальная заявка "Динамо" на ЛЧ (с игровыми номерами):
Вратари:
- 35. Руслан Нещерет
- 51. Валентин Моргун
- 74. Денис Игнатенко
Защитники:
- 2. Константин Вивчаренко
- 4. Денис Попов
- 18. Александр Тимчик
- 20. Александр Караваев
- 32. Тарас Михавко
- 40. Кристиан Биловар
- 44. Владислав Дубинчак
Полузащитники:
- 5. Александр Яцик
- 6. Владимир Бражко
- 7. Андрей Ярмоленко
- 8. Александр Пихаленок
- 9. Назар Волошин
- 10. Николай Шапаренко
- 22. Владислав Кабаев
- 29. Виталий Буяльский
- 45. Максим Брагару
- 91. Николай Михайленко
Нападающие:
- 11. Владислав Ванат
- 19. Федор Задорожный
- 21. Владислав Супряга
- 39. Эдуардо Герреро
Когда и где "Динамо" будет играть с "Хамрун Спартанс"
Первый матч киевлян против 11-кратного чемпиона Мальты состоится на выезде в ближайший вторник, 22 июля. Игра пройдет в городе Хамрун на стадионе "Виктор Тедеско". Начало в 19:00 по киевскому времени.
Ответный матч в Люблине будет проведен 29 июля, начало в 21:00 по Киеву. "Бело-синие" будут проводить свои домашние еврокубковые матчи сезона-2025/26 именно в этом польском городе. Они будут играть на стадионе "Арена Люблин", который вмещает более 15 тысяч зрителей.
"Динамо" (если пройдет "Хамрун Спартанс") узнает своего соперника в следующем раунде Лиги чемпионов уже 21 июля.
Именно в этот день состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЧ. Матчи этой стадии запланированы на 5-6 августа (первые матчи) и 12-13 августа (ответные матчи).
Ранее представили обновленный список арен, где украинские клубы будут принимать соперников в еврокубках.
Также мы писали, что "Динамо" презентовало новую форму перед стартом в ЛЧ.