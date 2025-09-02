"Динамо" підписало захисника з чемпіонату Франції: деталі трансферу

Що відомо про трансфер

Угода з гравцем, що виступає на позиції центрального захисника, розрахована на чотири роки.

Тіаре народився 20 грудня 2003 року в місті Діулулу (Сенегал). Має зріст 195 см. Свої перші кроки у професійному футболі робив у ФК "Діамбарс", звідки у вересні 2023 року перейшов до французького "Гавра".

У Франції захисник спочатку виступав за "Гавр" (16 матчів, 3 голи), а перед початком сезону-2024/2025 приєднався до "Нансі" з Ліги 2 на правах оренди.

У новому клубі був гравцем основи, протягом сезону зіграв 30 матчів у всіх турнірах, голами не відзначався, але віддав 2 результативні передачі.

Другий новачок чемпіонів

Тіаре став другим новачком "Динамо" у літнє трансферне вікно-2025.

Раніше склад чемпіонів України вже поповнив 20-річний нігерійський лівий вінгер Шола Огундана. До киян він перейшов з бразильської Серії А, в якій виступав за "Фламенго". Угода розрахована до літа 2029 року. За даними порталу Transfermarkt вартість трансферу склала 200 тисяч євро.