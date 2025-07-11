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"Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии (видео)

Йорманнсдорф, Пятница 11 июля 2025 15:47
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"Динамо" в подготовке к ЛЧ разошлось миром с бывшим чемпионом Англии (видео) Фото: "Динамо" сыграло вничью с "Вест Бромвичем" (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо", проводящее тренировочный сбор в Австрии, в очередном контрольном матче сыграло вничью с английским "Вест Бромвичем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Контрольный матч

"Динамо" - "Вест Бромвич" - 1:1

Голы: Ванат, 76 - Филлипс, 56

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Караваев, Биловар, Захарченко, Гусев - Михайленко, Яцык, Буяльский - Торрес, Кабаев, Супряга (Задорожный, 35).

"Динамо" (с 61-й минуты): Игнатенко - Брагару, Михавко, Попов, Вивчаренко - Бражко, Шапаренко, Пихаленок - Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Коротко о сопернике

Соперником киевлян стала некогда одна из самых популярных команд Англии - "Вест Бромвич Альбион". "Дрозды" пять раз побеждали в национальном Кубке и даже были чемпионами Англии, правда, очень давно - в 1920 году.

Сейчас клуб выступает во втором английском дивизионе - Чемпионшипе, где в прошлом сезоне финишировал девятым.

Детали матча

В первом тайме динамовцы создали несколько моментов, однако забить не удалось. Зато англичане открыли счет на 56-й минуте - после розыгрыша штрафного Филлипс переправил мяч в сетку.

На 61-й минуте тренерский штаб "бело-синих" полностью обновил состав, "Динамо" сравняло на 76-й - Ванат воспользовался ошибкой защитника, убежал к воротам и точно пробил мимо голкипера. Несмотря на активные действия обеих команд, счет остался неизменным - 1:1.

Контрольные спарринги "Динамо"

Это был четвертый спарринг киевлян на австрийских сборах и первая ничья. Ранее "бело-синие" выиграли один матч, а в двух уступили.

Контрольные матчи "Динамо":

  • 5 июля. "Динамо" - "Кишварда" (Венгрия) - 0:2
  • 6 июля. "Динамо" - "Кишварда" - 3:0
  • 10 июля. "Динамо" - "Мидтьюлланд" (Дания) - 1:3

Следующий спарринг киевляне проведут 16 июля против хорватского "Осиека".

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Чемпионы Украины начнут путь в основной турнир ЛЧ со второго квалификационного раунда. На этом этапе команда встретится с победителем в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первый матч "Динамо" проведет в гостях - 22 июля. Ответный матч состоится 29 июля в Люблине - на домашнем поле "Динамо" в еврокубковом сезоне.

Первая игра потенциальных соперников киевлян завершилась со счетом 2:0 в пользу "Жальгириса". Победитель в паре определится 15 июля, когда команды повторно встретятся на Мальте.

Ранее сообщили о грандиозных изменениях в правилах розыгрыша Кубка Украины.

Также рассказали о самых больших победах украинских команд в еврокубках.

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