"Динамо" отримало головний трофей УПЛ і пояснило сенс нової емблеми: емоційні фото

Київське "Динамо" офіційно отримало нагороди чемпіона Української Прем’єр-ліги сезону 2024/25.
Церемонія вручення золотих медалей та чемпіонського трофею відбулася після заключного матчу "біло-синіх" проти "Колоса" на стадіоні "Динамо", який завершився з рахунком 1:1, повідомляє РБК-Україна.
Команда Олександра Шовковського провела феноменальний чемпіонський сезон без жодної поразки, завершивши чемпіонат з 30-ма матчами без поразок (20 перемог, 10 нічиїх). Це вже 30-те чемпіонство в історії київського клубу.
У грі заключного туру динамівці вийшли вперед після зразкової комбінації Бражко - Рубчинський - Ванат, яку завершив точним ударом Піхальонок. Та вже на старті другого тайму "Колос" відповів: Олексій Сидоров, який щойно вийшов на поле, замкнув передачу від Стефана-Марінеля Владою.
Обидві команди до фінального свистка мали нагоди для перемоги, але рахунок залишився незмінним.
"Динамо" і "Колос" розписали нічию в останньому турі чемпіонату (фото: УПЛ)
Одразу після гри футболісти "Динамо", тренерський штаб і керівництво клубу отримали медалі та чемпіонський трофей. Цей титул особливий: над емблемою клубу з'явиться третя зірка - символ вдячності Збройним Силам України.
"Цей трофей - не просто спортивне досягнення. Це - перемога, яку ми присвячуємо тим, хто робить можливим саме існування нашого сьогодення", - йдеться в офіційній заяві киян.
Нову зірку над гербом клубу в Києві назвали "зіркою ЗСУ" - зіркою вдячності, незламності та честі. Вона є даниною тим, хто щодня боронить Україну на передовій.
Футболісти "Динамо" святкували "золото" з фанами, прапорами України, дітьми, воїнами ЗСУ та банерами з гаслами єдності. На обличчях - сльози, посмішки, гордість.
"Динамо" отримало головний трофей УПЛ (фото: прес-служба ДК)
До слова, після церемонії нагородження всіх присутніх привітали з досягненням музиканти гурту "СКАЙ" з піснею "Ми - це Динамо", яка є неофіційним гімном столичного гранда.
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