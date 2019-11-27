"Динамо" объявило заявку на матч Лиги Европы против "Мальме"

Киевское "Динамо" отправилось в Швецию на матч пятого тура группового раунда Лиги Европы против "Мальме". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко будет рассчитывать на 21 игрока, которые отправились на матч:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук

Защитники: Александр Сирота, Томаш Кенджера, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Виталий Миколенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена, Денис Гармаш, Александр Караваев, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский

Нападающие: Жерсон Родригес, Фран Соль, Артем Беседин

Не сможет помочь команде защитник Денис Попов, который испытывает проблемы со здоровьем, а заменить его может игрок молодежной команды Александр Сирота.

Поединок "Мальме" - "Динамо" состоится завтра, 28 ноября. Начало - в 22:00 по киевскому времени. На поединке ожидается аншлаг.

Эта игра станет ключевой для команды Михайличенко. Если "Динамо" выигрывает у Швеции, то досрочно выйдет в плей-офф ЛЕ.

На данный момент уже пять клубов досрочно вышли в плей-офф турнира. Ими стали английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".