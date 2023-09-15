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"Динамо" остаточно відпустило провального легіонера на 5 мільйонів

Фото: Сідклей (ліворуч) так і не закріпився в складі "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Списаний головним тренером Мірчею Луческу оборонець Сідклей попрощався з київським "Динамо" після п'яти років перебування на контракті з клубом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram футболіста.

30-річний бразилець став вільним агентом. Легіонер не зміг освоїтися у лавах вітчизняного гранда після переходу за 5 млн євро з "Атлетіко Паранаенсе".

"Із величезною вдячністю я закриваю цей важливий розділ своєї кар'єри. Сповнена самовідданості, навчання і незабутніх моментів пригода. Дякую всім, хто був її частиною! Уболівальники, мої партнери та персонал. Було честю носити цю футболку!" – написав Сідклей до відео хайлайтів.

Лівий латераль загалом провів за "Динамо" 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Через неналежну фізичну форму "біло-сині" кілька разів віддавали бразильця в оренду ("Корінтіанс", ПАОК, "Куяба", софійський ЦСКА 1948). Цього літа Сідклей тренувався з "Динамо" U-19.

Раніше "Динамо" продало хавбека Сидорчука в чемпіонат Бельгії. Тамтешній "Вестерло" віддав за капітана киян орієнтовно 700 тисяч євро. З аутсайдером Ліги Жупіле українець підписав 3-річний контракт.

 

 

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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