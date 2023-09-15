"Динамо" окончательно отпустило провального легионера на 5 миллионов

Списанный главным тренером Мирчей Луческу защитник Сидклей простился с киевским "Динамо" после пяти лет пребывания на контракте с клубом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram футболиста.
30-летний бразилец стал свободным агентом. Легионер не смог освоиться в рядах отечественного гранда после перехода за 5 млн евро из "Атлетико Паранаэнсе".
"С огромной благодарностью я закрываю этот важный раздел своей карьеры. Полное самоотверженности, обучения и незабываемых моментов приключение. Спасибо всем, кто был его частью! Болельщики, мои партнеры и персонал. Было честью носить эту футболку!" – подписал Сидклей видео хайлайтов.
Левый латераль провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Из-за ненадлежащей физической формы "бело-синие" несколько раз отдавали бразильца в аренду ("Коринтианс", ПАОК, "Куяба", софийский ЦСКА 1948). Этим летом Сидклей тренировался с "Динамо" U-19.
Ранее "Динамо" продало хавбека Сидорчука в чемпионат Бельгии. Тамошний "Вестерло" отдал за капитана киевлян ориентировочно 700 тысяч евро. С аутсайдером Лиги Жупиле украинец подписал 3-летний контракт.
К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.
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