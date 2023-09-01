Не "Бешикташем" єдиним. Ще три вильоти "Динамо" з єврокубків, які досі роблять боляче

Київське "Динамо" напередодні завершило виступи в європейських турнірах у сезоні 2023/24 на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Так рано столичний гранд не вилітав із єврокубків із 2005 року.

Коротко про три попередні вкрай невдалі походи київського "Динамо" на континенті – в матеріалі РБК-Україна .

Невдача з "Бешикташем" цьогоріч – розчарування, але принаймні після протистояння з іменитим суперником. Натомість у середині 90-х "біло-сині" падали гучніше після зустрічей зі скромнішими командами. Темна смуга розпочалася у 1995 році з "шубного скандалу".

У кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 1996/97 "Динамо" випало зустрітися з віденським "Рапідом". Австрійський гранд якраз перед тим здобув Кубок кубків і націлився на вихід у груповий етап головного єврокубка. Утім, українські вболівальники на такі обставини не зважали.

Опустити на землю "Динамо" та його шанувальників "Рапід" зумів ще вдома. Австрійці забили по м'ячу в дебюті та ендшпілі поєдинку та приїхали у Київ із солідним гандикапом. Команда Йожефа Сабо розпочала зі швидкого гола Калітвінцева, але потім пропустила тричі ще до перерви.

Обмін голами після перерви вже нічого не змінив. Кияни опинилися в першому раунді Кубка УЄФА, але й там отримали гучного ляпаса. Суперник "Динамо" видавався цілком прохідним – швейцарський "Ксамакс". У столиці України на тоді ще Республіканському стадіоні "біло-сині" так і не підібрали ключі до воріт невшательців (0:0).

А от на виїзді "Ксамакс" шокував український гранд голами Лесняка та Ізабелли. На 60-й хвилині Максимов повернув "Динамо" до гри, але забити вдруге кияни не зуміли. Тоді ще діяло правило виїзного гола, тож підопічних Сабо цілком би влаштувала результативна нічия на виїзді.

У листопаді 1996-го новим керманичем "Динамо" став Валерій Лобановський, тож на найближчі сезони груповий етап Ліги чемпіонів мінімальним досягненням команди. А от після сметрі Метра досягати успіху на європейській арені "біло-синім" стало значно складніше.

Сезон 2005/06 "Динамо" розпочало в статусі віце-чемпіона України з новим головним тренером на чолі – Леонідом Буряком. Легендарний хавбек киян повернувся до лав столичного гранда після роботи з національною збірною. Стартувала команда зі скрипом – програла Суперкубок України "Шахтарю" у серії пенальті та розписала нічию з "Металургом" із Запоріжжя у чемпіонаті.

Та головний старт був попереду – 2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів проти швейцарського "Туна". Перший матч випало грати на домашній арені. Кияни непогано розпочали, повели в рахунку зусиллями Гусєва та швидко відповіли голом Шацьких на забитий гостями м'яч.

Гол же Агертера в другому таймі та підсумкові 2:2 футбольна громадськість сприйняла за нещасний випадок. Мовляв, у Берні "Динамо" поставить вискочок на місце. Та нервовий поєдинок там уперто рухався до нульової нічиєї, яка й так не влаштовувало киян. А в доданий арбітром час Бернарді відправив український гранд на "перевиховання". Буряк затримався на посаді ще на 5 днів...

І ось через 18 років "Динамо" знову завершило виступи в єврокубках ще влітку. Вочевидь, після кількох невдалих років на міжнародній арені для київської команди настав час нового "очищення" сезоном без континентальних турнірів. У попередні рази "біло-синім" вдавалося відновити реноме європейського бійця...