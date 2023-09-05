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"Динамо" продало капітана команди в чемпіонат Бельгії

Вестерло, Вівторок 05 вересня 2023 17:36
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"Динамо" продало капітана команди в чемпіонат Бельгії Фото: Сергій Сидорчук віддав "Динамо" майже 11 років (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук змінив київське "Динамо" на бельгійський "Вестерло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

32-річний хавбек завершив період виступів у столичному гранді. В останній день трансферного вікна в Лізі Жупіле він перебрався до провінції Анверпен.

Сидорчук уклав із "Вестерло" контракт на 3 роки. Сума відступних наразі невідома. Підставою для перетину кордону футболістом в умовах воєнного стану стане вихованням ним разом із дружиною чотирьох дітей.

Уродженець Джанкоя Сидорчук потрапив у структуру запорізького "Металурга" в 13 років. Дебютував на дорослому рівні в складі резервної команди в Другій лізі 2008/09. До Києва переїхав посеред сезону 2012/13. Здобув із "біло-синіми" по три чемпіонські титули, Кубка та Суперкубка України.

Торік сезон у вищому дивізіоні чемпіонату Бельгії розпочали 7 українців. Однак, більшість із них змінила клубну прописку ще впродовж кампанії 2022/23. Минулого ж тижня останній українець – форвард Роман Яремчук – пішов із "Брюгге" до іспанської "Валенсії" на правах оренди.

Що відомо про "Вестерло"

Заснований у 1933 році клуб, середняк Ліги Жупіле. Домашній стадіон – "Кьойп'є" (8035 глядачів).

Єдиний трофей найвищого рівня в історії клубу – Кубок Бельгії 2000/01. Команда двічі брала участь в Кубку Інтертото, а в Кубку УЄФА 2001/02 вилетіла від берлінської "Герти" (0:1, 0:2). У сезоні 2012/13 "Вестерло" не зміг пройти кваліфікацію Ліги Європи.

Основну сітку попереднього сезону Ліги Жупіле команда завершила на 7-й сходинці. Після плей-офф опинилася на 8-му місці. У новому сезоні "Вестерло" стартував із нічиєї та п'яти поразок.

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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