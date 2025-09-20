Центральні матчі 6-го туру УПЛ: хто фаворит у матчах "Динамо" та "Шахтаря"

Шостий тур Української Прем'єр-Ліги обіцяє чимало прихованих інтриг. Команди підходять до матчів у різному стані після кубкових поєдинків.
Про розклад матчів Української Прем'єр-Ліги повідомляє РБК-Україна.
Минулого тижня на стадії 1/16 фіналу грали одразу сім клубів УПЛ: "Динамо", "Олександрія", "Шахтар", ЛНЗ, "Кривбас", "Карпати" та "Полтава".
Додаткові матчі створили навантаження, яке в умовах української логістики та короткої відновлювальної паузи може позначитися на виступах у чемпіонаті.
"Шахтар" у непростому матчі здолав "Полісся" зі Ставок, тоді як "Зоря" мала більше часу на підготовку.
ЛНЗ витратив чимало сил у грі проти "Металіста", а "Кривбас" узагалі отримав технічну поразку за порушення ліміту на легіонерів.
Головною несподіванкою старту сезону став "Колос", який під керівництвом Руслана Костишина вийшов на лідерські позиції.
Команда демонструє результативний футбол і вже відібрала очки у "Кривбаса", "Карпат" та "Полісся".
Тепер на ковалівців чекає "Верес" - команда, яка ще минулого сезону сама була відкриттям і двічі перемагала "Колос".
Минулого тижня суперники зустрічалися у Кубку, де кияни перемогли завдяки пізньому голу Шопи. Попри ротацію, "Динамо" виглядало сильніше.
"Олександрія" виходила основним складом, але поступилася. У чемпіонаті ситуація виглядає подібною - команда Нестеренка поступається у глибині складу, хоча молодий тренер може використати попередній досвід для тактичних висновків.
Одразу кілька претендентів на верхню частину таблиці гратимуть проти аутсайдерів:
На папері фаворити мають суттєву перевагу, однак український чемпіонат традиційно багатий на несподіванки.
20 вересня
21 вересня
22 вересня
