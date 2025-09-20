Центральные матчи 6-го тура УПЛ: кто фаворит в матчах "Динамо" и "Шахтера"

Влияние Кубка Украины на форму команд

На прошлой неделе на стадии 1/16 финала играли сразу семь клубов УПЛ: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", ЛНЗ, "Кривбасс", "Карпаты" и "Полтава".

Дополнительные матчи создали нагрузку, которая в условиях украинской логистики и короткой восстановительной паузы может сказаться на выступлениях в чемпионате.

"Шахтер" в непростом матче одолел "Полесье" из Ставок, тогда как "Заря" имела больше времени на подготовку.

ЛНЗ потратил немало сил в игре против "Металлиста", а "Кривбасс" вообще получил техническое поражение за нарушение лимита на легионеров.

Сможет ли "Колос" продолжить серию побед

Главной неожиданностью старта сезона стал "Колос", который под руководством Руслана Костышина вышел на лидерские позиции.

Команда демонстрирует результативный футбол и уже отобрала очки у "Кривбасса", "Карпат" и "Полесья".

Теперь ковалевцев ждет "Верес" - команда, которая еще в прошлом сезоне сама была открытием и дважды побеждала "Колос".

"Динамо" против "Александрии": продолжение серии

На прошлой неделе соперники встречались в Кубке, где киевляне победили благодаря позднему голу Шопы. Несмотря на ротацию, "Динамо" выглядело сильнее.

"Александрия" выходила основным составом, но уступила. В чемпионате ситуация выглядит подобной - команда Нестеренко уступает в глубине состава, хотя молодой тренер может использовать предыдущий опыт для тактических выводов.

Кто рискует потерять очки

Сразу несколько претендентов на верхнюю часть таблицы будут играть против аутсайдеров:

"Полесье" примет "Кудривку",

"Карпаты" встретятся с "Оболонью",

"Полтава" сыграет с "Металлистом 1925".

На бумаге фавориты имеют существенное преимущество, однако украинский чемпионат традиционно богат на неожиданности.

Расписание матчей 6-го тура УПЛ

20 сентября

15:30. "Колос" - "Верес"

18:00. "Полесье" - "Кудривка"

21 сентября

13:00. "Полтава" - "Металлист 1925"

15:30. ЛНЗ - "Рух"

18:00. "Эпицентр" - "Кривбасс"

22 сентября