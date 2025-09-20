Центральные матчи 6-го тура УПЛ: кто фаворит в матчах "Динамо" и "Шахтера"

Шестой тур Украинской Премьер-Лиги обещает немало скрытых интриг. Команды подходят к матчам в разном состоянии после кубковых поединков.
О расписании матчей Украинской Премьер-Лиги сообщает РБК-Украина.
На прошлой неделе на стадии 1/16 финала играли сразу семь клубов УПЛ: "Динамо", "Александрия", "Шахтер", ЛНЗ, "Кривбасс", "Карпаты" и "Полтава".
Дополнительные матчи создали нагрузку, которая в условиях украинской логистики и короткой восстановительной паузы может сказаться на выступлениях в чемпионате.
"Шахтер" в непростом матче одолел "Полесье" из Ставок, тогда как "Заря" имела больше времени на подготовку.
ЛНЗ потратил немало сил в игре против "Металлиста", а "Кривбасс" вообще получил техническое поражение за нарушение лимита на легионеров.
Главной неожиданностью старта сезона стал "Колос", который под руководством Руслана Костышина вышел на лидерские позиции.
Команда демонстрирует результативный футбол и уже отобрала очки у "Кривбасса", "Карпат" и "Полесья".
Теперь ковалевцев ждет "Верес" - команда, которая еще в прошлом сезоне сама была открытием и дважды побеждала "Колос".
На прошлой неделе соперники встречались в Кубке, где киевляне победили благодаря позднему голу Шопы. Несмотря на ротацию, "Динамо" выглядело сильнее.
"Александрия" выходила основным составом, но уступила. В чемпионате ситуация выглядит подобной - команда Нестеренко уступает в глубине состава, хотя молодой тренер может использовать предыдущий опыт для тактических выводов.
Сразу несколько претендентов на верхнюю часть таблицы будут играть против аутсайдеров:
На бумаге фавориты имеют существенное преимущество, однако украинский чемпионат традиционно богат на неожиданности.
20 сентября
21 сентября
22 сентября
