"Динамо", "Олександрія" та "Полісся" отримають суперників на старті єврокубків-2025/26: усі можливі варіанти
18 червня у швейцарському Ньйоні відбудуться церемонії жеребкування других кваліфікаційних раундів європейських клубних турнірів-2025/26. Своїх перших суперників дізнаються київське "Динамо" – в Лізі чемпіонів, а також "Олександрія" та житомирське "Полісся" – в Лізі конференцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
"Мінус один" для України
У прийдешньому сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. За підсумками кампанії-2024/25 квота нашої країни зменшилась на одну команду. До того ж, ніхто з учасників не гарантував собі місце в основних раундах турнірів.
Представництво України в єврокубках-2025/26:
"Динамо" (чемпіон) – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
"Шахтар" (володар Кубка України) – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).
"Олександрія" (друга команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
"Полісся" (четверта команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).
Варіанти для "Динамо"
О 13:00 стартує жеребкування в Лізі чемпіонів. Переможець УПЛ входить до числа сіяних команд.
Потенційні суперники "Динамо":
- "Пафос" (Кіпр)
- Переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)
- Переможець пари "Левадія" (Естонія) – РФШ (Латвія)
- Переможець пари "Вікінгур" (Фарери) – "Лінкольн" (Гібралтар)
Поєдинки відбудуться 22/23 і 29/30 липня. Переможці вийдуть до наступного раунду відбору, а команди, що програли, перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.
З ким зустрінуться "Олександрія" і "Полісся"
Жеребкування другого раунду відбору в Лізі конференцій призначене на 15:00. Тут своїх опонентів дізнаються "Олександрія", "Полісся", а також донецький "Шахтар" – у разі поразки в першому раунді кваліфікації Ліги Європи від фінського "Ільвеса".
Зазначимо, що "Олександрія" і "Полісся" мають статус несіяних команд.
Можливі суперники "Олександрії":
- "Хайдук" (Хорватія)
- "Марібор" (Словенія)
- АЕК (Греція)
- ДАК 1904 (Словаччина)
- Переможений у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)
Можливі суперники "Полісся":
- "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)
- "Арарат-Арменія" (Вірменія)
- "Аустрія" (Австрія)
- "Академія Пушкаша" (Угорщина)
- Переможець пари "Борац" (Боснія) – "Санта-Колома" (Андорра)
Можливі суперники "Шахтаря" (у разі програшу "Ільвесу" в ЛЄ):
- АЗ (Нідерланди)
- "Вікінг" (Норвегія)
- "Брондбю" (Данія)
- Переможець пари "Валюр" (Ісландія) – "Флора" (Естонія)
- Переможець пари "Ларн" (Північна Ірландія) – "Ауда" (Латвія)
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду. Команди, що програють, попрощаються з єврокубками.
Другий суперник "Шахтаря"
О 14:00 пройде жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Тут свого потенційного другого суперника в турнірі дізнається "Шахтар". З ним "гірники" зіграють, якщо на старті відбору подолають "Ільвес".
Можливі суперники "Шахтаря" в 2-му раунді кваліфікації ЛЄ (у разі перемоги над "Ільвесом"):
- "Бешикташ" (Туреччина)
- "Утрехт" (Нідерланди)
- "Хіберніан" (Шотландія)
- Переможець пари "Спартак" Трнава (Словаччина) – "Хеккен" (Швеція)
Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду відбору ЛЄ. Команди, що програють, перейдуть до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
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