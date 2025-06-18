"Динамо", "Олександрія" та "Полісся" отримають суперників на старті єврокубків-2025/26: усі можливі варіанти

18 червня у швейцарському Ньйоні відбудуться церемонії жеребкування других кваліфікаційних раундів європейських клубних турнірів-2025/26. Своїх перших суперників дізнаються київське "Динамо" – в Лізі чемпіонів, а також "Олександрія" та житомирське "Полісся" – в Лізі конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

"Мінус один" для України

У прийдешньому сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. За підсумками кампанії-2024/25 квота нашої країни зменшилась на одну команду. До того ж, ніхто з учасників не гарантував собі місце в основних раундах турнірів.

Представництво України в єврокубках-2025/26:

"Динамо" (чемпіон) – Ліга чемпіонів, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

"Шахтар" (володар Кубка України) – Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд (чотири суперника до основного етапу).

"Олександрія" (друга команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

"Полісся" (четверта команда УПЛ) – Ліга конференцій, другий кваліфікаційний раунд (три суперника до основного етапу).

Варіанти для "Динамо"

О 13:00 стартує жеребкування в Лізі чемпіонів. Переможець УПЛ входить до числа сіяних команд.

Потенційні суперники "Динамо":

"Пафос" (Кіпр)

Переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Переможець пари "Левадія" (Естонія) – РФШ (Латвія)

Переможець пари "Вікінгур" (Фарери) – "Лінкольн" (Гібралтар)

Поєдинки відбудуться 22/23 і 29/30 липня. Переможці вийдуть до наступного раунду відбору, а команди, що програли, перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.

З ким зустрінуться "Олександрія" і "Полісся"

Жеребкування другого раунду відбору в Лізі конференцій призначене на 15:00. Тут своїх опонентів дізнаються "Олександрія", "Полісся", а також донецький "Шахтар" – у разі поразки в першому раунді кваліфікації Ліги Європи від фінського "Ільвеса".

Зазначимо, що "Олександрія" і "Полісся" мають статус несіяних команд.

Можливі суперники "Олександрії":

"Хайдук" (Хорватія)

"Марібор" (Словенія)

АЕК (Греція)

ДАК 1904 (Словаччина)

Переможений у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – "Партизан" (Сербія)

Можливі суперники "Полісся":

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

"Арарат-Арменія" (Вірменія)

"Аустрія" (Австрія)

"Академія Пушкаша" (Угорщина)

Переможець пари "Борац" (Боснія) – "Санта-Колома" (Андорра)

Можливі суперники "Шахтаря" (у разі програшу "Ільвесу" в ЛЄ):

АЗ (Нідерланди)

"Вікінг" (Норвегія)

"Брондбю" (Данія)

Переможець пари "Валюр" (Ісландія) – "Флора" (Естонія)

Переможець пари "Ларн" (Північна Ірландія) – "Ауда" (Латвія)

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду. Команди, що програють, попрощаються з єврокубками.

Другий суперник "Шахтаря"

О 14:00 пройде жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Тут свого потенційного другого суперника в турнірі дізнається "Шахтар". З ним "гірники" зіграють, якщо на старті відбору подолають "Ільвес".

Можливі суперники "Шахтаря" в 2-му раунді кваліфікації ЛЄ (у разі перемоги над "Ільвесом"):

"Бешикташ" (Туреччина)

"Утрехт" (Нідерланди)

"Хіберніан" (Шотландія)

Переможець пари "Спартак" Трнава (Словаччина) – "Хеккен" (Швеція)

Поєдинки другого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 24 та 31 липня. Переможці вийдуть до третього раунду відбору ЛЄ. Команди, що програють, перейдуть до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.