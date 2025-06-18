ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Динамо", "Александрия" и "Полесье" получат соперников на старте еврокубков-2025/26: все возможные варианты

Ньон, Среда 18 июня 2025 11:50
UA EN RU
"Динамо", "Александрия" и "Полесье" получат соперников на старте еврокубков-2025/26: все возможные варианты Фото: "Динамо" - единственный представитель Украины в ЛЧ (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

18 июня в швейцарском Ньоне состоятся церемонии жеребьевки вторых квалификационных раундов европейских клубных турниров-2025/26. Своих первых соперников узнают киевское "Динамо" - в Лиге чемпионов, а также "Александрия" и житомирское "Полесье" - в Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

"Минус один" для Украины

В грядущем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду. К тому же, никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров.

Представительство Украины в еврокубках-2025/26:

"Динамо" (чемпион) - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

"Шахтер" (обладатель Кубка Украины) - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).

"Александрия" (вторая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

"Полесье" (четвертая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

Варианты для "Динамо"

В 13:00 стартует жеребьевка в Лиге чемпионов. Победитель УПЛ входит в число сеяных команд.

Потенциальные соперники "Динамо":

  • "Пафос" (Кипр)
  • Победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)
  • Победитель пары "Левадия" (Эстония) - РФШ (Латвия)
  • Победитель пары "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)

Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

С кем встретятся "Александрия" и "Полесье"

Жеребьевка второго раунда отбора в Лиге конференций назначена на 15:00. Здесь своих оппонентов узнают "Александрия", "Полесье", а также донецкий "Шахтер" - в случае поражения в первом раунде квалификации Лиги Европы от финского "Ильвеса".

Отметим, что "Александрия" и "Полесье" имеют статус несеяных команд.

Возможные соперники "Александрии":

  • "Хайдук" (Хорватия)
  • "Марибор" (Словения)
  • АЕК (Греция)
  • ДАК 1904 (Словакия)
  • Побежденный в паре АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия)

Возможные соперники "Полесья":

  • "Маккаби" Хайфа (Израиль)
  • "Арарат-Армения" (Армения)
  • "Аустрия" (Австрия)
  • "Академия Пушкаша" (Венгрия)
  • Победитель пары "Борац" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра)

Возможные соперники "Шахтера" (в случае проигрыша "Ильвесу" в ЛЕ):

  • АЗ (Нидерланды)
  • "Викинг" (Норвегия)
  • "Брондбю" (Дания)
  • Победитель пары "Валюр" (Исландия) - "Флора" (Эстония)
  • Победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Ауда" (Латвия)

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.

Второй соперник "Шахтера"

В 14:00 пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь своего потенциального второго соперника в турнире узнает "Шахтер". С ним "горняки" сыграют, если на старте отбора преодолеют "Ильвес".

Возможные соперники "Шахтера" во 2-м раунде квалификации ЛЕ (в случае победы над "Ильвесом"):

  • "Бешикташ" (Турция)
  • "Утрехт" (Нидерланды)
  • "Хиберниан" (Шотландия)
  • Победитель пары "Спартак" Трнава (Словакия) - "Хеккен" (Швеция)

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд отбора ЛЕ. Команды, которые проиграют, перейдут в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Ранее сообщили о загадочном наставнике "Александрии", заменившем на посту Руслана Ротаня.

Также написали о футболистах сборной Украины U-21, которые готовы играть в АПЛ прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Лига Европы Динамо Шахтер Александрия
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде