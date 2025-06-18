"Динамо", "Александрия" и "Полесье" получат соперников на старте еврокубков-2025/26: все возможные варианты

18 июня в швейцарском Ньоне состоятся церемонии жеребьевки вторых квалификационных раундов европейских клубных турниров-2025/26. Своих первых соперников узнают киевское "Динамо" - в Лиге чемпионов, а также "Александрия" и житомирское "Полесье" - в Лиге конференций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

"Минус один" для Украины

В грядущем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду. К тому же, никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров.

Представительство Украины в еврокубках-2025/26:

"Динамо" (чемпион) - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

"Шахтер" (обладатель Кубка Украины) - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).

"Александрия" (вторая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

"Полесье" (четвертая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).

Варианты для "Динамо"

В 13:00 стартует жеребьевка в Лиге чемпионов. Победитель УПЛ входит в число сеяных команд.

Потенциальные соперники "Динамо":

"Пафос" (Кипр)

Победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Победитель пары "Левадия" (Эстония) - РФШ (Латвия)

Победитель пары "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)

Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

С кем встретятся "Александрия" и "Полесье"

Жеребьевка второго раунда отбора в Лиге конференций назначена на 15:00. Здесь своих оппонентов узнают "Александрия", "Полесье", а также донецкий "Шахтер" - в случае поражения в первом раунде квалификации Лиги Европы от финского "Ильвеса".

Отметим, что "Александрия" и "Полесье" имеют статус несеяных команд.

Возможные соперники "Александрии":

"Хайдук" (Хорватия)

"Марибор" (Словения)

АЕК (Греция)

ДАК 1904 (Словакия)

Побежденный в паре АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия)

Возможные соперники "Полесья":

"Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Арарат-Армения" (Армения)

"Аустрия" (Австрия)

"Академия Пушкаша" (Венгрия)

Победитель пары "Борац" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра)

Возможные соперники "Шахтера" (в случае проигрыша "Ильвесу" в ЛЕ):

АЗ (Нидерланды)

"Викинг" (Норвегия)

"Брондбю" (Дания)

Победитель пары "Валюр" (Исландия) - "Флора" (Эстония)

Победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Ауда" (Латвия)

Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.

Второй соперник "Шахтера"

В 14:00 пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь своего потенциального второго соперника в турнире узнает "Шахтер". С ним "горняки" сыграют, если на старте отбора преодолеют "Ильвес".

Возможные соперники "Шахтера" во 2-м раунде квалификации ЛЕ (в случае победы над "Ильвесом"):

"Бешикташ" (Турция)

"Утрехт" (Нидерланды)

"Хиберниан" (Шотландия)

Победитель пары "Спартак" Трнава (Словакия) - "Хеккен" (Швеция)

Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд отбора ЛЕ. Команды, которые проиграют, перейдут в третий раунд квалификации Лиги конференций.