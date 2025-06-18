"Динамо", "Александрия" и "Полесье" получат соперников на старте еврокубков-2025/26: все возможные варианты
18 июня в швейцарском Ньоне состоятся церемонии жеребьевки вторых квалификационных раундов европейских клубных турниров-2025/26. Своих первых соперников узнают киевское "Динамо" - в Лиге чемпионов, а также "Александрия" и житомирское "Полесье" - в Лиге конференций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
"Минус один" для Украины
В грядущем сезоне Украина будет иметь в еврокубках четырех представителей. По итогам кампании-2024/25 квота нашей страны уменьшилась на одну команду. К тому же, никто из участников не гарантировал себе место в основных раундах турниров.
Представительство Украины в еврокубках-2025/26:
"Динамо" (чемпион) - Лига чемпионов, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
"Шахтер" (обладатель Кубка Украины) - Лига Европы, первый квалификационный раунд (четыре соперника до основного этапа).
"Александрия" (вторая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
"Полесье" (четвертая команда УПЛ) - Лига конференций, второй квалификационный раунд (три соперника до основного этапа).
Варианты для "Динамо"
В 13:00 стартует жеребьевка в Лиге чемпионов. Победитель УПЛ входит в число сеяных команд.
Потенциальные соперники "Динамо":
- "Пафос" (Кипр)
- Победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)
- Победитель пары "Левадия" (Эстония) - РФШ (Латвия)
- Победитель пары "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)
Поединки состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители выйдут в следующий раунд отбора, а проигравшие команды перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.
С кем встретятся "Александрия" и "Полесье"
Жеребьевка второго раунда отбора в Лиге конференций назначена на 15:00. Здесь своих оппонентов узнают "Александрия", "Полесье", а также донецкий "Шахтер" - в случае поражения в первом раунде квалификации Лиги Европы от финского "Ильвеса".
Отметим, что "Александрия" и "Полесье" имеют статус несеяных команд.
Возможные соперники "Александрии":
- "Хайдук" (Хорватия)
- "Марибор" (Словения)
- АЕК (Греция)
- ДАК 1904 (Словакия)
- Побежденный в паре АЕК Ларнака (Кипр) - "Партизан" (Сербия)
Возможные соперники "Полесья":
- "Маккаби" Хайфа (Израиль)
- "Арарат-Армения" (Армения)
- "Аустрия" (Австрия)
- "Академия Пушкаша" (Венгрия)
- Победитель пары "Борац" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра)
Возможные соперники "Шахтера" (в случае проигрыша "Ильвесу" в ЛЕ):
- АЗ (Нидерланды)
- "Викинг" (Норвегия)
- "Брондбю" (Дания)
- Победитель пары "Валюр" (Исландия) - "Флора" (Эстония)
- Победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Ауда" (Латвия)
Поединки второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд. Команды, которые проиграют, попрощаются с еврокубками.
Второй соперник "Шахтера"
В 14:00 пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Здесь своего потенциального второго соперника в турнире узнает "Шахтер". С ним "горняки" сыграют, если на старте отбора преодолеют "Ильвес".
Возможные соперники "Шахтера" во 2-м раунде квалификации ЛЕ (в случае победы над "Ильвесом"):
- "Бешикташ" (Турция)
- "Утрехт" (Нидерланды)
- "Хиберниан" (Шотландия)
- Победитель пары "Спартак" Трнава (Словакия) - "Хеккен" (Швеция)
Поединки второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 24 и 31 июля. Победители выйдут в третий раунд отбора ЛЕ. Команды, которые проиграют, перейдут в третий раунд квалификации Лиги конференций.
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