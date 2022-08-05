"Динамо" окончательно отпустило легионера на родину

Аутсайдер бразильской Серии А объявил о возвращении воспитанника "Атлетико Гояниенсе". Детали и сроки соглашения бразильца с "Куябой" пока неизвестны.

Сидклей достался команде бесплатно. "Динамо" предоставило легионеру статус свободного агента. Левофланговый исполнитель перебрался в Киев в июле 2018 года, но освоиться в рядах "бело-синих" так и не сумел.

Всего за "Динамо" Сидклей провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Украинский гранд дважды отдавал бразильца в аренду – в "Коринтианс" и ПАОК.

Посреди недели "Динамо" минимально одолело "Штурм" из Граца в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Единственный мяч во встрече оформил Александр Караваев.