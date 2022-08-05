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"Динамо" окончательно отпустило легионера на родину

Фото: Сидклей и Жерсон Родригеш (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" отпустило флангового исполнителя Сидклея в бразильскую "Куябу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Аутсайдер бразильской Серии А объявил о возвращении воспитанника "Атлетико Гояниенсе". Детали и сроки соглашения бразильца с "Куябой" пока неизвестны.

Сидклей достался команде бесплатно. "Динамо" предоставило легионеру статус свободного агента. Левофланговый исполнитель перебрался в Киев в июле 2018 года, но освоиться в рядах "бело-синих" так и не сумел.

Всего за "Динамо" Сидклей провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи. Украинский гранд дважды отдавал бразильца в аренду – в "Коринтианс" и ПАОК.

Посреди недели "Динамо" минимально одолело "Штурм" из Граца в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Единственный мяч во встрече оформил Александр Караваев.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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