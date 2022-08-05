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"Динамо" остаточно відпустило легіонера на батьківщину

Фото: Сідклей і Жерсон Родрігеш (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво київського "Динамо" відпустило флангового виконавця Сідклея до бразильської "Куяби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Аутсайдер бразильської Серії А оголосив про повернення вихованця "Атлетіко Гоянієнсе". Деталі та терміни угоди бразильця з "Куябою" наразі невідомі.

Сідклей дістався команді безкоштовно. "Динамо" надало легіонеру статус вільного агента. Лівофланговий виконавець перебрався до Києва в липні 2018-го, але освоїтися у лавах "біло-синіх" так і не зумів.

Усього за "Динамо" Сідклей провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Український гранд двічі віддавав бразильця в оренду – до "Корінтіанса" та ПАОКа.

Посеред тижня "Динамо" мінімально здолало "Штурм" із Граца в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Єдиний м'яч у зустрічі оформив Олександр Караваєв.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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