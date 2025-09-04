UA

"Динамо" оголосило заявку на Лігу конференцій 2025/26: всі новачки в складі киян

ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" офіційно оголосило склад на груповий етап Ліги конференцій сезону 2025/26. До заявки увійшли всі літні новачки команди, а перший матч кияни проведуть проти англійського "Крістал Пелас" 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Динамо оголосило заявку на єврокубки

Офіційний сайт УЄФА оприлюднив список футболістів київського "Динамо", які візьмуть участь у груповому етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Головний тренер Олександр Шовковський включив до заявки 29 гравців, серед яких всі літні новачки клубу.

Серед захисників до списку приєдналися Василь Буртник та Аліу Тіаре, а в лінії атаки з’явилися Шола Огундана та Владіслав Бленуце. Водночас універсал Максим Брагару залишився поза заявкою.

Повний склад "Динамо" на Лігу конференцій 2025/26:

  • Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко, В'ячеслав Суркіс
  • Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Василь Буртник, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак, Аліу Тіаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко
  • Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Валентин Рубчинський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Микола Михайленко
  • Нападники: Шола Огундана, Анхель Торрес, Едуардо Герреро, Владислав Бленуце, Матвій Пономаренко

Суперники та календар матчів

У груповому раунді Ліги конференцій кияни зіграють проти шести команд: англійського "Крістал Пелас", турецького "Самсунспора", боснійського "Зріньскі", кіпрської "Омонії", італійської "Фіорентини" та вірменського "Ноаха".

Перший матч заплановано на 2 жовтня проти "Крістал Пелас".

Тренерський штаб підкреслив, що ставка робиться на інтеграцію новачків та максимальну конкуренцію за місця в складі. Зокрема, літні придбання повинні підсилити як оборонну лінію, так і атакувальний потенціал команди.

ДинамоФутбол