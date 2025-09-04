"Динамо" объявило заявку на Лигу конференций 2025/26: все новички в составе киевлян

Динамо объявило заявку на еврокубки

Официальный сайт УЕФА обнародовал список футболистов киевского "Динамо", которые примут участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

Главный тренер Александр Шовковский включил в заявку 29 игроков, среди которых все летние новички клуба.

Среди защитников к списку присоединились Василий Буртник и Алиу Тиаре, а в линии атаки появились Шола Огундана и Владислав Бленуце. В то же время универсал Максим Брагару остался вне заявки.

Полный состав "Динамо" на Лигу конференций 2025/26:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис

Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Вячеслав Суркис Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко

Константин Вивчаренко, Денис Попов, Василий Буртник, Александр Тымчик, Александр Караваев, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Алиу Тиаре, Тарас Михавко, Владислав Захарченко Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко

Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Валентин Рубчинский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Николай Михайленко Нападающие: Шола Огундана, Анхель Торрес, Эдуардо Герреро, Владислав Бленуце, Матвей Пономаренко

Соперники и календарь матчей

В групповом раунде Лиги конференций киевляне сыграют против шести команд: английского "Кристал Пэлас", турецкого "Самсунспора", боснийского "Зриньски", кипрской "Омонии", итальянской "Фиорентины" и армянского "Ноаха".

Первый матч запланирован на 2 октября против "Кристал Пэлас".

Тренерский штаб подчеркнул, что ставка делается на интеграцию новичков и максимальную конкуренцию за места в составе. В частности, летние приобретения должны усилить как оборонительную линию, так и атакующий потенциал команды.