"Динамо" объявило заявку на Лигу конференций 2025/26: все новички в составе киевлян

Киевское "Динамо" официально объявило состав на групповой этап Лиги конференций сезона 2025/26. В заявку вошли все летние новички команды, а первый матч киевляне проведут против английского "Кристал Пэлас" 2 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Официальный сайт УЕФА обнародовал список футболистов киевского "Динамо", которые примут участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.
Главный тренер Александр Шовковский включил в заявку 29 игроков, среди которых все летние новички клуба.
Среди защитников к списку присоединились Василий Буртник и Алиу Тиаре, а в линии атаки появились Шола Огундана и Владислав Бленуце. В то же время универсал Максим Брагару остался вне заявки.
В групповом раунде Лиги конференций киевляне сыграют против шести команд: английского "Кристал Пэлас", турецкого "Самсунспора", боснийского "Зриньски", кипрской "Омонии", итальянской "Фиорентины" и армянского "Ноаха".
Первый матч запланирован на 2 октября против "Кристал Пэлас".
Тренерский штаб подчеркнул, что ставка делается на интеграцию новичков и максимальную конкуренцию за места в составе. В частности, летние приобретения должны усилить как оборонительную линию, так и атакующий потенциал команды.
Ранее заявку на Лигу конференций обнародовал донецкий "Шахтер", включив в список новых бразильских легионеров.
