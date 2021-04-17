UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству

Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" в 22-м туре Украинской Премьер-лиги обыграло в принципиальном противостоянии донецкий "Шахтер". Единственный гол с пенальти забил Карлос Де Пена.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Исход поединка решился в середине первого тайма. Андриевский вошел в штрафную и в борьбе с Антонио упал на газон. Судья встречи Екатерина Монзуль указала на "точку". VAR решение не изменил. Де Пена вызвался бить пенальти и послал мяч точно в угол. Трубин был близок, чтобы отбить мяч, но немного не дотянулся - 0:1.

Во второй половине "горняки" особых моментов для того, чтобы сравнять счет в матче не имели.

В итоге победа "Динамо" позволила оторваться от "Шахтера" в турнирной таблице на 10 очков за 4 тура до конца. Чемпионство киевляне могут оформить уже в следующем туре, если выиграют у "Ингульца".

Напомним, ранее сегодня полтавская "Ворскла" дома обыграла "Зарю" 4:2. Хет-трик в матче оформил Владислав Кулач. Победа позволила полтавчанам подобраться на расстояние одного очка к "Заре", которая идет третьей.

Также РБК-Украина писало, что вчера "Шахтер" официально объявил о расторжении контракта с Тайсоном. Бразилец продолжит карьеру в бразильском "Интернасьонале".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДинамоШахтерУПЛ
Читайте также
Сохранило отрыв от Шахтера: "Динамо" одержало победу над "Днепр-1"
"Шахтер" обыграл "Мариуполь" в матче УПЛ
Прогноз погоды