"Динамо" обіграло "Шахтар" і наблизилося до чемпіонства

Результат поєдинку вирішив у середині першого тайму. Андрієвський увійшов у штрафну і в боротьбі з Антоніо впав на газон. Суддя зустрічі Катерина Монзуль вказала на "точку". VAR рішення не змінив. Де Піна зголосився бити пенальті і послав м'яч точно в кут. Трубін був близький, щоб відбити м'яч, але трохи не дотягнувся - 0:1.

У другій половині "гірники" особливих моментів для того, щоб зрівняти рахунок у матчі не мали.

У підсумку перемога "Динамо" дозволила відірватися від "Шахтаря" в турнірній таблиці на 10 очок за 4 тури до кінця. Чемпіонство кияни можуть оформити вже в наступному турі, якщо виграють у "Інгульця".

Нагадаємо, раніше сьогодні полтавська "Ворскла" удома обіграла "Зорю" 4:2. Хет-трик в матчі оформив Владислав Кулач. Перемога дозволила полтавчанам підібратися на відстань одного очка до "Зорі", яка йде третьою.