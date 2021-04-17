"Ворскла" обыграла "Зарю" в матче с шестью голами. Борьба за "бронзу" УПЛ становится жестче

Игроки "Ворсклы" уже на старте поединка вышли вперед. На 8-й минуте ошибкой в обороне "Зари" воспользовался Степанюк, который отличился после передачи Якубу - 1:0.

Далее луганчане ошибаться стали еще больше. Как итог еще два гола на 24-й и 30-й минутах в первой половине от Кулача. Во втором тайме форвард "Ворсклы" оформил хет-трик - вновь гол в свои ворота "привезла" защита "Зари" обрезавшись в центре поля.

Под конец матча "Заря" таки смогла отыграть один мяч - на 80-й минуте автоголом отметился Тилль. А уже в добавленное время второй гол в ворота "Ворсклы" забил Фаворов. На большее луганчан уже не хватило.

В итоге важнейшая победа для полтавчан в борьбе с прямым конкурентом за третье место в УПЛ. Теперь "Ворскла" отстает от "Зари" лишь на одно очко. Правда луганчане имеют еще один матч в запасе. Также за "бронзу" борются "Десна" и "Колос".

Отметим, Кулач теперь имеет 13 голов в активе в УПЛ. Он лидер бомбардирской гонки.

Отметим, сегодня в 19:30 состоится центральный матч тура в УПЛ. Между собой в Киеве встретятся "Шахтер" и "Динамо". У киевлян перед очной встречей имеют 52 очка, что на 7 баллов больше чем у "горняков". До конца чемпионата остается 5 туров.