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"Шахтер" попрощался с Тайсоном. Бразильца ждут на родине

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 21:14
"Шахтер" попрощался с Тайсоном. Бразильца ждут на родине Фото: Тайсон, экс-игрок "Шахтера" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Футбольный клуб "Шахтер" расторг контракт с бразильцем Тайсоном. За восемь лет он сыграл за "Шахтер" 299 матчей.

О прекращении сотрудничества сообщил гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин на странице в Facebook.

"ФК "Шахтер" и Тайсон решили прекратить сотрудничество. Мы благодарны Тайсону за 299 матчей в футболке "горняков", за все яркие моменты и за все хорошее, что было в течение этих восьми лет. Желаем ему удачи и новых побед", - заявил он.

В то же время недавно появилась информация, что Тайсон подписал предварительный контракт с бразильским клубом "Интернасьональ". Как рассказал бразильский источник Boa Informação, подписание контракта подтвердила мать бывшего вингера "Шахтера",

"Все хорошо, он переходит. Он уже подписал предварительный контракт. Это будет двухлетнее согласие до середины 2023 года", - рассказала мать Тайсона.

Напомним, в конце марта "Шахтер" перевел Тайсона в дубль. Однако бразилец не исключал, что продлит контракт с донецким клубом.

Добавим, в 2018 году была информация об интересе к Тайсону со стороны итальянской "Ромы". Летом 2019-го бразилец даже публично попросил "горняков" отпустить его, однако "Шахтер" решил не продавать одного из своих лидеров.

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