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"Динамо" обнародовало заявку на квалификацию Лиги чемпионов

Фото: Мирча Луческу со своими подопечными (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Мирчей Луческу определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть против турецкого "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" заявили 28 футболистов на квалификацию Лиги чемпионов 2022/23. По списку "А" проходит 21 исполнителя, по списку "Б" – еще семь.

Заявка "Динамо" на 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов:

Вратари: 1. Бущан, 35. Нещерет ("Б"), 71. Бойко

Защитники: 3. Боль ("Б"), 4. Попов, 6. Бурда, 20. Караваев, 21. Кравченко, 24. Тымчик, 25. Забарный ("Б"), 34. Сирота, 44. Дубинчак, 55. Вивчаренко ("Б"), 94. Кендзера

Полузащитники: 5. Сидорчук, 7. Вербич, 8. Шепелев, 10. Шапаренко, 14. Яцык ("Б"), 15. Цыганков, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 27. В. Волошин ("Б"), 29. Буяльский, 99. Антюх

Нападающие: 11. Ванат ("Б"), 41. Беседин, 89. Супряга

В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

В пятницу "Динамо" уступило "Антверпену" в заключительном спарринге тренировочных сборов в Швейцарии (1:2). Забитым в составе "бело-синих" мячом отличился Цыганков.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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