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"Динамо" оприлюднило заявку на кваліфікацію Ліги чемпіонів

Фото: Мірча Луческу зі своїми підопічними (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Мірчею Луческу визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти турецького "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" заявили 28 футболістів на кваліфікацію Ліги чемпіонів 2022/23. За списком "А" проходить 21 виконавців, за списком "Б" – ще сім.

Заявка "Динамо" на 2-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів:

Воротарі: 1. Бущан, 35. Нещерет ("Б"), 71. Бойко

Захисники: 3. Боль ("Б"), 4. Попов, 6. Бурда, 20. Караваєв, 21. Кравченко, 24. Тимчик, 25. Забарний ("Б"), 34. Сирота, 44. Дубінчак, 55. Вівчаренко ("Б"), 94. Кендзьора

Півзахисники: 5. Сидорчук, 7. Вербіч, 8. Шепелєв, 10. Шапаренко, 14. Яцик ("Б"), 15. Циганков, 18. Андрієвський, 19. Гармаш, 27. В. Волошин ("Б"), 29. Буяльський, 99. Антюх

Нападники: 11. Ванат ("Б"), 41. Бєсєдін, 89. Супряга

У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

У п'ятницю "Динамо" поступилося "Антверпену" в заключному спарингу тренувальних зборів у Швейцарії (1:2). Забитим у складі "біло-синіх" м'ячем відзначився Циганков.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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