"Динамо" уступило "Антверпену" в контрольном матче

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Антверпен" – "Динамо" – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенсон, 70 – Цыганков, 40

Первая же опасная атака фламандцев завершилась голом в ворота "бело-синих". Янссен в пределах штрафной качнул Сироту и забил мощным ударом.

"Динамо" оправилось в середине тайма. В одной из атак украинского гранда оборона "Антверпена" дважды заблокировала выстрелы киевлян – Шепелева и Караваева. В ответ бельгийцы организовали момент Мийоси, но мяч пролетел над перекладиной.

Сравняли же счет подопечные Мирчи Луческу под занавес первой половины. Мяч после попытки Сидорчука через Вербича попал к Цыганкову, который с нескольких метров уложил сферу в угол.

На старте второго тайма команды обменялись полувозможностями. Настоящие моменты появились после 60-й минуты. Сначала Янссен попал в штангу, замыкая головой фланговый навес, а добивание Цыганкова после удара Беседина принял на себя защитник.

Победный мяч "Антверпен" оформил на 70-й. Это Бенсон мастерски забил прямым ударом со штрафного, перебросив стенку с 20-метрового расстояния. После этого эпизодв бельгийцы фактически уже не дали ни одного шанса "Динамо" сравнять счет.

Состав "Динамо": Бущан (Бойко, 63) – Караваев (Кендзера, 63), Забарный (Попов, 46), Сирота (Боль, 88), Дубинчак (Вивчаренко, 79) – Сидорчук (Андриевский, 46), Шепелев, Гармаш (Шапаренко, 46), Цыганков (Антюх, 79), Вербич (Ванат, 46) – Супряга (Беседин, 63)