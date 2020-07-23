"Динамо" назначило Луческу главным тренером

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" назначен известный румынский специалист Мирча Луческу. Ранее он долгое время возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий Шахтер.

Об этом говорится в сообщении на сайте столичного клуба.

Детали контракта не уточняются. Также пока неизвестно, кто войдет в его тренерский штаб.

Президент клуба Игорь Суркис надеется, что болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам.

На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку три дня назад. По итогам сезона "бело-синие" выиграли Кубок Украины и с трудом заняли второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Луческу - самый титулованный тренер в истории "Шахтера". Он работал в клубе на протяжении 13 сезонов - с 2004 по 2016 год. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА.

Затем он перебрался в чемпионат России, возглавив "Зенит". Однако из-за неудовлетворительных результатов команды, питерский клуб расторг контракт с Луческу. С 2019 года специалист находится без работы, после ухода из сборной Турции.

Напомним, ранее главным кандидатом на пост тренера "Динамо" считался наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник.