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Не побоялся бы возглавить "Динамо", - Скрипник

Вторник 21 июля 2020 12:21
Не побоялся бы возглавить "Динамо", - Скрипник
Фото: Виктор Скрипник (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Наставник прокомментировал возможность возглавить киевский клуб

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что не побоялся бы возглавить киевское "Динамо". Таким образом наставник прокомментировал слухи относительно своего возможного назначения.

Об этом рассказал сам тренер в интервью программе "ТаТоТаке", которое записывалось за несколько часов до отставки тренерского штаба Михайличенко.

При этом специалист подчеркнул, что у него есть действующий контракт с луганским клубом и он не получал ни одного конкретного предложения.

"Первого числа возвращаюсь в Украину. Я не могу сказать, что я ухожу куда-то там. У меня есть действующий контракт, а вот эти все вопросы... У меня нет ни одного конкретного предложения. Это я могу единственное, что сказать", - заявил Скрипник.

Также он рассказал, что у него не было ни одного, даже телефонного, контакта с представителями киевского клуба. Единственная встреча состоялась с Григорием Суркисом после матча "Динамо" - "Заря" (3:1) в рамках предпоследнего тура УПЛ.

"Я сказал: "поздравляю Вас с заслуженной победой". Он сказал: "Виктор, ну Вы создали такую команду. Вы на свою трешку голов против "Динамо" наиграли. Я уверен, что Вы "Десне" не проиграете и перед сезоном ту цель, которую поставили, выполните", - добавил наставник "Зари".

Напомним, накануне "Динамо" отправило в отставку Алексея Михайличенко и весь его тренерский штаб.

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