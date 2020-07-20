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"Динамо" отправило в отставку Михайличенко и его тренерский штаб

Киев, Понедельник 20 июля 2020 14:56
"Динамо" отправило в отставку Михайличенко и его тренерский штаб
Фото: Алексей Михайличенко (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Вера Олейник

Киевская команда едва не провалила сезон

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Об говорится в заявлении столичного клуба.

Под руководством наставника команда выиграла Кубок Украины и с трудом заняла итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. Отставание от лидера первенства донецкого "Шахтера" составило рекордные 23 очка.

В сообщении отмечается, что руководство клуба и болельщиков не удовлетворяет текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.

Подготовку к новому сезону "бело-синие" начнут с новым тренерским штабом, о составе которого будет сообщено позже.

Напомним, Михайличенко возглавил "Динамо" в августе прошлого года. На этом посту он сменил Александра Хацкевича, под руководством которого "Динамо" в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Он выиграл с командой два чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, а покинул свой пост после вылета команды из 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора".

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