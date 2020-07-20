"Динамо" отправило в отставку Михайличенко и его тренерский штаб

Фото: Алексей Михайличенко (fcdynamo.kiev.ua)

Киевская команда едва не провалила сезон

Киевское "Динамо" уволило Алексея Михайличенко с поста главного тренера. В отставку отправлены и его ассистенты, Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Об говорится в заявлении столичного клуба.

Под руководством наставника команда выиграла Кубок Украины и с трудом заняла итоговое второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. Отставание от лидера первенства донецкого "Шахтера" составило рекордные 23 очка.

В сообщении отмечается, что руководство клуба и болельщиков не удовлетворяет текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах.

Подготовку к новому сезону "бело-синие" начнут с новым тренерским штабом, о составе которого будет сообщено позже.

До нового сезону «Динамо» готуватиме новий тренерський штаб



Футбольний клуб «Динамо»(Київ) висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову.



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Напомним, Михайличенко возглавил "Динамо" в августе прошлого года. На этом посту он сменил Александра Хацкевича, под руководством которого "Динамо" в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах. Он выиграл с командой два чемпионата, Кубок и Суперкубок Украины, а покинул свой пост после вылета команды из 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Трабзонспора".