"Динамо" призначило Луческу головним тренером

Новим головним тренером футбольного клубу "Динамо" призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу. Раніше він довгий час очолював принципового суперника киян - донецький Шахтар.

Про це йдеться в повідомленні на сайті столичного клубу.

Деталі контракту не уточнюються. Також поки невідомо, хто увійде до його тренерського штабу.

Президент клубу Ігор Суркіс сподівається, що вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами.

На цій посаді він змінив Олексія Михайличенка, якого разом з помічниками відправили у відставку три дні тому. За підсумками сезону "біло-сині" виграли Кубок України і насилу посіли друге місце в чемпіонаті, яке дає право виступити у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Луческу - найтитулованіший тренер в історії "Шахтаря". Він працював в клубі протягом 13 сезонів - з 2004 по 2016 рік. Під його керівництвом "гірники" виграли 22 трофея: 8 чемпіонських, 6 Кубків і 7 суперкубків країни, а також Кубок УЄФА.

Потім він перебрався в чемпіонат Росії, очоливши "Зеніт". Однак через незадовільні результати команди, пітерський клуб розірвав контракт з Луческу. З 2019 року фахівець знаходиться без роботи, після відходу зі збірної Туреччини.

Нагадаємо, раніше головним кандидатом на посаду тренера "Динамо" вважався наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник.