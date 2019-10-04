"Динамо" находится в топ-5 клубов Лиги Европы по числу ударов по воротам

Киевское "Динамо входит в пятерку клубов Лиги Европы, которые нанесли наибольшее число ударов по воротам в первых двух турах группового раунда. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Киевляне суммарно ударили по воротам "Мальме" (1:0) и "Лугано" (0:0) 36 раз. Это 5 результат среди всех команд турнира, больше только у "Арсенала" (43), "Ромы" (38), ЛАСК (38) и "Севильи" (37).

При этом "Динамо" попало в створ лишь 7 раз, это 27 результат в турнире.

После двух туров киевский клуб имеет в своем активе 4 пункта и занимает вторую строчку группы B. "Лугано" делит с "мальме" 3-4 место, а лидирует "Копенгаген".

Напомним, по итогам первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА опубликовал список лучших игроков, в первой сотне которого нашлось место двум игрокам киевского "Динамо".

Полузащитник Виталий Буяльский, который стал автором победного гола в ворота "Мальме" (1:0), занял 51 место в рейтинге, набрав 1914 баллов. Защитник Артем Шабанов на 97 позиции с 1529 пунктами.