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Динамо - Мальме: где смотреть матч

Новости » Спорт    19.09.2019 - 17:01
Динамо - Мальме: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Мальме" (fcdynamo.kiev.ua)

Где и когда начнется поединок 1 тура группового раунда Лиги Европы

Киевское "Динамо" в первом туре группового этапа Лиги Европы сыграет против шведского "Мальме". По мнению букмекеров, украинская команда является безусловным фаворитом в этом поединке.

19 сентября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся "Динамо" и "Мальме", состоится в четверг, 19 сентября, на столичном "Олимпийском".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала поединка - 19:55 по Киеву.

Напомним, после поражения в 7 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Динамо" продлило серию без побед до шести матчей. Подобный антирекорд клуб установил ровно год назад. Кроме того, "бело-синие" опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

За всю историю в официальных матчах "Динамо" и "Мальме" пересекались лишь два раза и было это еще во времена Лобановского. В 1/8 финала Кубка чемпионов УЕФА 1978/1979 после нулевой ничьей в Украине шведы добыли сухую победу на своем поле - 2:0.

В феврале нынешнего года соперники встречались в спарринге на сборе в Испании и не определили победителя - 0:0.

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