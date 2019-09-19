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Динамо - Мальме: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    19.09.2019 - 13:02
Динамо - Мальме: прогноз букмекеров
Фото: "Динамо" - "Мальме" (fcdynamo.kiev.ua)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" и шведский "Мальме" сойдутся в рамках 1 тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

19 сентября 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

Букмекерские компании оценили шансы команд одержать победу, очертив "Динамо" фаворитом встречи. Победу вице-чемпионов Украины оценивают в 1,78. Тогда как на успех гостей из Швеции можно поставить с коэффициентом 4,70. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3,60.

Напомним, "Динамо" после поражения в 7 туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) продлило серию без побед до шести матчей. Подобный антирекорд клуб установил ровно год назад. Кроме того, "бело-синие" опустились на шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

За всю историю в официальных матчах "Динамо" и "Мальме" пересекались лишь два раза и было это еще во времена Лобановского. В 1/8 финала Кубка чемпионов УЕФА 1978/1979 после нулевой ничьей в Украине шведы добыли сухую победу на своем поле - 2:0.

В феврале нынешнего года соперники встречались в спарринге на сборе в Испании и не определили победителя - 0:0.

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