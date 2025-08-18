"Динамо" – "Маккабі": як українські команди грали з ізраїльтянами в єврокубках

Перші битви у Лізі Європи

Вперше турнірні шляхи "Динамо" та "Маккабі" перетнулись у сезоні-2011/12 у груповому раунді Ліги Європи.

Кияни під керівництвом російського фахівця Юрія Сьоміна розпочали той сезон у кваліфікації ЛЧ, де поступилися казанському "Рубіну" (0:2, 1:2). Опустились у ЛЄ та в плей-офф раунді пройшли болгарський "Літекс" (1:0, 2:1).

У групі, разом з "Динамо" та "Маккабі" виступали англійський "Сток Сіті" та турецький "Бешикташ".

Перша зустріч суперників відбулась у Тель-Авіві та принесла нічию – 1:1. За киян на 9-й хвилині відзначився нігерійський нападник Браун Ідейє. Проте на 44-й хвилині "Маккабі" забив у відповідь.

В останньому турі команди зійшлися у Києві. На той час і кияни, і ізраїльський колектив вже втратили шанси на вихід у плей-офф. Але попри це, боротьба в матчі вийшла запеклою. "Динамо" швидко повело з різницею у два м'ячі, завдяки автоголу суперників на 12-й хвилині та точному удару Олега Гусєва – на 17-й. Але "Маккабі" зумів перевернути гру та на 75-й хвилині вже вигравав – 3:2. Киян врятував той же Гусєв, який оформив дубль на 80-й хвилині.

У підсумку "Динамо" фінішувало в групі третім, "Маккабі" – четвертим. Обидві команди остаточно залишили євротурніри.

Денис Гармаш забиває "Маккабі" у ЛЧ (фото: ФК "Динамо")

На рівні Ліги чемпіонів

Наступна зустріч сталася через чотири роки – вже в ЛЧ. "Динамо", яке тренував Сергій Ребров, на правах чемпіона України потрапило одразу до групового раунду турніру. Суперниками були – англійський "Челсі", португальський "Порту" та "Маккабі".

Перша гра знову пройшла в Ізраїлі та цього разу завершилася впевненою перемогою киян – 2:0. Голами відзначились Андрій Ярмоленко та Жуніор Мораєс.

В Києві команди грали в заключному турі. Динамівці здолали "Маккабі" завдяки єдиному голу Дениса Гармаша. Ця перемога дозволила "біло-синім" випередити "Порту" та з другого місця (після "Челсі") війти в 1/8 фіналу ЛЧ-2015/16. Там кияни й зупинились, поступившись "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).

"Маккабі" - "Шахтар" у Лізі Європи (фото: ФК "Шахтар")

"Маккабі" проти "Шахтаря"

Кияни з того часу з ізраїльськими командами більше не перетиналось. А от "Маккабі" ще двічі протистояв вітчизняним командам.

У Лізі Європи-2020/21 клуб з Тель-Авіва грав з донецьким "Шахтарем".

"Гірники" розпочали той сезон у Лізі чемпіонів, де посіли третє місце в групі: поступились мадридському "Реалу" та німецькій "Боруссії" з Менхенгладбаху, але випередили італійський "Інтер".

В 1/16 фіналу на шляху українського клубу й встав "Маккабі". Перший матч у Ізраїлі "Шахтар" під керівництвом португальського тренера Луїша Каштру виграв без особливих проблем – 2:0. Голами відзначились Жуніор Мораєс та Тете. Матч-відповідь, що проходив у Києві видався більш рівним, але все одно приніс перемогу донецькому клубу. Єдиний гол у зустрічі забив з пенальті Мораєс.

"Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу де вже без шансів поступився італійській "Ромі" (0:3, 1:2).

Гра із "Зорею" в Лізі конференцій (фото: ФК "Зоря")

Із "Зорею" – в Лізі конференцій

Для "гірників" ті матчі так і лишаються єдиними проти представників Ізраїлю. "Маккабі" ж ще довелося поборотися з луганською "Зорею" в третьому євротурнірі – Лізі конференцій.

Сталося це зовсім недавно, у сезоні-2023/24. У груповому раунді до квартету В, окрім "Зорі" та "Маккабі", потрапили бельгійський "Гент" та "Брейдаблік" з Ісландії.

"Зоря" через агресію РФ проти України номінально домашні матчі проводила в польському Любліні. "Маккабі" спочатку грав на власному стадіоні, але потім, через загострення політичної ситуації у своїй країні, змушений був приймати суперників у сербському місті Бачка-Топола. Отже тоді, у 2023-му, українсько-ізраїльське протистояння відбувалось на тих же аренах, де тепер зіграють "Маккабі" та "Динамо".

"Зоря" стала першою українською командою, яка поступилась "Маккабі", причому двічі. У номінально домашній грі підопічні Валерія Кривенцова програвали з рахунком 0:3, але забили гол престижу – відзначився Данило Алефіренко.

Гра у Сербії спочатку проходила за схожим сценарієм. Українці знову "горіли" – 0:3, але цього разу ледь не спромоглися на камбек, забивши два у відповідь (Едуардо Герреро та Ігор Горбач). У підсумку луганці поступились – 2:3.

"Зоря" фінішувала в групі третьою, випередивши лише "Брейдаблік". А "Маккабі" виграв міні-турнір та вийшов до 1/8 фіналу. Там клуб з Тель-Авіва став автором гучної сенсації зі знаком "мінус". Команда спочатку розбила на виїзді грецький "Олімпіакос" – 4:1. Але потім, на номінально домашній арені, примудрилась розбазарити перевагу та поступилась в додатковий час – 1:6.