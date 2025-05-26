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"Динамо" в квалификации ЛЧ: известны все потенциальные соперники

Понедельник 26 мая 2025 18:45
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"Динамо" в квалификации ЛЧ: известны все потенциальные соперники Фото: "Бело-синие" стартуют в квалификации ЛЧ со второго раунда (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

По завершении национальных чемпионатов европейских стран стали известны возможные оппоненты киевского "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов.

С кем может встретиться победитель УПЛ - подскажет РБК-Украина.

"Динамо" - среди сеяных

Подопечные Александра Шовковского стартуют в главном еврокубковом турнире со второго раунда отбора, проходя "путем чемпионов".

Благодаря клубному рейтингу киевляне будут находиться среди сеяных команд, что позволит избежать встречи с более сильными соперниками на этой стадии.

Потенциальные соперники "Динамо" во 2-м раунде квалификации ЛЧ:

  • "Риека" (Хорватия)
  • "Жальгирис" (Литва)
  • "Пафос" (Кипр)
  • РФШ (Латвия)
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина)
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
  • КуПС (Финляндия)
  • "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
  • "Дрита" (Косово)
  • "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Линфилд" (Северная Ирландия)
  • "Будучность" (Черногория)

Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня, а матчи состоятся 22/23 и 29/30 июля.

Что даст киевлянам победа

Отметим, что для попадания в основную сетку ЛЧ киевлянам надо будет преодолеть трех соперников, уровень которых с каждым кругом будет расти.

Но и в случае успешного прохождения второго квалификационного этапа, "Динамо" уже гарантированно обеспечит себе место в одном из еврокубковых турниров осенью. Как минимум - в групповом этапе Лиги конференций.

Ранее опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.

Также подвели итоги сезона УПЛ-2024/25.

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