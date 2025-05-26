"Динамо" в квалификации ЛЧ: известны все потенциальные соперники

С кем может встретиться победитель УПЛ - подскажет РБК-Украина .

"Динамо" - среди сеяных

Подопечные Александра Шовковского стартуют в главном еврокубковом турнире со второго раунда отбора, проходя "путем чемпионов".

Благодаря клубному рейтингу киевляне будут находиться среди сеяных команд, что позволит избежать встречи с более сильными соперниками на этой стадии.

Потенциальные соперники "Динамо" во 2-м раунде квалификации ЛЧ:

"Риека" (Хорватия)

"Жальгирис" (Литва)

"Пафос" (Кипр)

РФШ (Латвия)

"Зрински" (Босния и Герцеговина)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

КуПС (Финляндия)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс)

"Дрита" (Косово)

"Брейдаблик" (Исландия)

"Линфилд" (Северная Ирландия)

"Будучность" (Черногория)

Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня, а матчи состоятся 22/23 и 29/30 июля.

Что даст киевлянам победа

Отметим, что для попадания в основную сетку ЛЧ киевлянам надо будет преодолеть трех соперников, уровень которых с каждым кругом будет расти.

Но и в случае успешного прохождения второго квалификационного этапа, "Динамо" уже гарантированно обеспечит себе место в одном из еврокубковых турниров осенью. Как минимум - в групповом этапе Лиги конференций.