"Динамо" в квалификации ЛЧ: известны все потенциальные соперники
По завершении национальных чемпионатов европейских стран стали известны возможные оппоненты киевского "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов.
С кем может встретиться победитель УПЛ - подскажет РБК-Украина.
"Динамо" - среди сеяных
Подопечные Александра Шовковского стартуют в главном еврокубковом турнире со второго раунда отбора, проходя "путем чемпионов".
Благодаря клубному рейтингу киевляне будут находиться среди сеяных команд, что позволит избежать встречи с более сильными соперниками на этой стадии.
Потенциальные соперники "Динамо" во 2-м раунде квалификации ЛЧ:
- "Риека" (Хорватия)
- "Жальгирис" (Литва)
- "Пафос" (Кипр)
- РФШ (Латвия)
- "Зрински" (Босния и Герцеговина)
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
- КуПС (Финляндия)
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
- "Дрита" (Косово)
- "Брейдаблик" (Исландия)
- "Линфилд" (Северная Ирландия)
- "Будучность" (Черногория)
Жеребьевка этой стадии запланирована на 18 июня, а матчи состоятся 22/23 и 29/30 июля.
Что даст киевлянам победа
Отметим, что для попадания в основную сетку ЛЧ киевлянам надо будет преодолеть трех соперников, уровень которых с каждым кругом будет расти.
Но и в случае успешного прохождения второго квалификационного этапа, "Динамо" уже гарантированно обеспечит себе место в одном из еврокубковых турниров осенью. Как минимум - в групповом этапе Лиги конференций.
Ранее опубликовали список команд, которые уже пробились в основной раунд ЛЧ-2025/26.
Также подвели итоги сезона УПЛ-2024/25.